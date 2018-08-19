伊拉克聯邦最高法院批准議會選舉最終結果

中評社北京8月19日電／伊拉克聯邦最高法院19日決定批准今年5月12日舉行的國民議會選舉最終結果，伊拉克新一屆議會和政府組建工作正式提上日程。



新華社報道，伊聯邦最高法院發言人阿亞斯·薩姆克19日在一份聲明中說，聯邦最高法院全體成員當天舉行會議，審查由獨立高等選舉委員會提交的大選最終結果，在完成對所有當選人員的審查工作後，聯邦最高法院決定批准該最終結果。



伊拉克5月12日舉行新一屆國民議會選舉。5月19日公佈的結果顯示，“行走者聯盟”“法塔赫聯盟”和“勝利聯盟”分列前三，各自贏得54、47和42個席位。多個政治派別隨後投訴稱選舉中出現舞弊等違規行為，伊獨立高等選舉委員會7月份開始重新統計涉嫌違規的選票。8月9日，獨立高等選舉委員會在完成重新計票後公佈大選最終結果，“法塔赫聯盟”在巴格達省多贏得一個席位，最終獲得48席，原本贏得4席的“巴格達聯盟”減少一個席位。其他政治聯盟席位無變化。



伊拉克憲法規定，大選結果獲批後，新一屆議會須在15天內召開首次會議，推選議長和兩名副議長。議會應在首次會議召開後30天內選出新任總統。新任總統隨後指派議會最大黨團推出的人選出任新總理並在30天內提名內閣人選。內閣人選獲得議會批准後，伊拉克新政府即組建完成。



目前，伊各主要政治派別仍在討論組建議會最大黨團、推舉議長、總統和總理人選等問題。