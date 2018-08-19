國際民航組織擬明年對朝鮮開展導彈監查

中評社香港8月19日電／共同社19日獲悉，聯合國專門機構“國際民用航空組織”（ICAO）已著手調整，計劃明年向朝鮮派遣職員，就彈道導彈發射的事前通報問題開展向相關人士聽取情況等的監查工作。ICAO代表團今年5月訪朝時，朝鮮同意接受監查。ICAO相關人士透露了該消息。



朝鮮去年連續發射彈道導彈，違反了聯合國安理會決議。據ICAO稱，朝鮮一次都未事前通報，成為對民航飛行安全的一大威脅。



ICAO相關人士介紹說：“未作事前通報就進行發射，屬於從根本上違反國際規則。在監查中，將對為何多次違反規則，以及採取了何種防再發措施進行確認和監督。”



若派遣職員得以實現，ICAO計劃開展視察航空部門並向相關人士聽取情況的“安全監督監查”。2008年也曾實施該監查，但沒有與導彈相關的項目。朝鮮似乎有意通過接受監查來消除ICAO的疑慮，彰顯與國際社會的融和姿態。



朝鮮向ICAO代表團承諾不再實施無預告的洲際彈道導彈（ICBM）發射，但沒有提及如何對待中短程導彈。若圍繞無核化的美朝談判進展不暢，朝鮮可能重啟導彈發射。ICAO指出至少有必要構建讓朝方事前通報的機制。



雖然朝鮮勞動黨委員長金正恩在美朝首腦會談上確認了“朝鮮半島完全無核化”的意願，還未採取具體措施。ICAO力爭的導彈監視體制的前景難以預測。



ICAO理事會去年10月在日本主導下通過了譴責朝鮮發射彈道導彈的決定，要求秘書處採取應對措施。



據相關人士透露，朝鮮民航總局的幹部對訪朝的ICAO代表團暗示，有可能在加拿大蒙特利爾的ICAO總部就航空安全體制進行主動說明。