中評鏡頭：票房差？北市議員廣告政黨不見了

台北市松山慈惠堂旁一整牆的市議員選舉廣告，幾乎都去政黨、只強調個人。只看到親民黨議員參選人與柯文哲合拍的廣告，看不到與國、民兩黨台北市長參選人丁守中、姚文智合體廣告。(中評社 林淑玲攝) 中評社台北8月20日電（記者 林淑玲）近期多項民調顯示，台灣兩大政黨民進黨、國民黨滿意度都偏低，無黨籍台北市長柯文哲旋風不是沒有原因的，從台北市松山慈惠堂旁一整牆的市議員選舉廣告即可看出端倪。不論藍綠橘參選人都去政黨、只強調個人。其中只看到親民黨議員參選人與柯文哲合拍的廣告，看不到與國、民兩黨台北市長參選人丁守中、姚文智的合體廣告。



松山慈惠堂位於四獸山旁，不但有前來拜廟的人潮，也有來登山、踏青的民眾，使得這裡的廣告看板一直炙手可熱。



慈惠堂山壁上的這片牆，目前有6至7面廣告，只有現任議員許家蓓用很小的字標出民進黨，連尋求連任市議員的民進黨中執委許淑華也沒凸顯是民進黨，且紅白色系廣告根本看不出黨籍。另位民進黨籍現任議員洪健益也沒標出黨籍。



國民黨也一樣，深資議員秦慧珠、王鴻薇廣告都沒標出國民黨或青天白日黨徽。



更值得注意的是，這一整排廣告，只有具醫師背景的親民黨市議員參選人洪士奇掛出與柯文哲合拍的廣告“哲哲稱奇”，其他藍綠市議員都未掛出與丁守中或姚文智合拍的廣告。而洪士奇的廣告也只強調自己是忠孝醫院副院長，並未提到是親民黨籍。親民黨與柯文哲的好關係由此可見。