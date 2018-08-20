中評關注：宋楚瑜有切割蔡政府的味道了

宋楚瑜台南助選，兩岸關係是宋演說的主要議題。（中評社資料照） 中評社台南8月20日電（記者 趙家麟）親民黨主席宋楚瑜18日到台南助選，親民家族重新站上舞台，在兩岸問題方面，宋楚瑜凸顯了美國因素浮現場。在內政方面，由於宋楚瑜與蔡政府的關係，以及親民黨“立法院”黨團沒有加入年金改革“釋憲”連署，遭到泛藍與軍公教質疑，宋楚瑜顯然已經嗅到了民意。



親民黨在台南市議員選舉，唯一提名該黨台南市服務處執行長李錦泉參選，18日晚的競選部成立大會上，宋楚瑜率“立委”周陳秀霞、高雄市議員吳益政、前“立委”黃義交、謝章捷、林正二，前省議員林淵熙，以及親民黨“立院”黨團兼組織部主任張碩文都到場站台，政壇上久違的親民家族團聚的場面。



宋楚瑜在這場台南市助選的場合，大約有一半時間在談兩岸關係，對於兩岸緊繃情形憂心忡忡，同時藉由美方對中國大陸的軍力評估，重提早年美軍核武駐防台灣的歷史，提醒美國介入兩岸關係後，軍事對峙的危機。



內政方面，宋楚瑜顯然非常在意外界質疑他為何兩度代表蔡英文出席APEC，以及親民黨沒有簽署公教年金改革違反信賴保護原則的“釋憲”連署，花了一些時間說明。



宋楚瑜解釋親民黨照顧老兵的政策，強調婦聯會新台幣300多億元款項中，主要來自過去的勞軍捐，現在正可以用來支付照顧老兵的財源。



至於APEC的問題，宋陣營會後還提出更完整的說明。宋楚瑜是否第三度代表蔡英文出席APEC，是宋與蔡政府關係的重點觀察指標。從宋陣營的說法看來，“如果只是去當個掛名的，什麼事也沒法做，打死他也不願意”似乎已表明了宋的態度。