快評：國民黨展現團結氛圍 但挑戰仍然巨大

中評社快評/中國國民黨第二十屆第二次全代會昨天在新北市板橋體育館舉行。國民黨作為台灣最大的在野黨、一個對台灣政治發展還有相當影響的政黨，以及作為一個被執政者全力追殺、清算的政黨，此次具有為年底九合一選舉造勢意涵的全代會，受到一定的關注。



綜觀會議全程，我們認為，雖然各界對國民黨全代會沒有太高的期待，支持者對國民黨的目前的境況充滿無力感，包括失望與不滿均有，但此時此境的全代會，還是有些亮點，具有值得肯定之地方。最大的特色是會議訴求團結，代表期待團結，整個會議充滿團結的氛圍。具體表現在三個方面：



第一，全代會由黨主席吳敦義主持，前主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱全都到場，營造團結氣氛，全力拉抬年底選戰，為22位縣市長參選人合體造勢。這樣的場面和氛圍，對國民黨來說已屬不易。



第二，國民黨高層及與會代表均呼籲團結，不要分裂；對出現分裂情形的縣市仍在作最後的努力，期待有轉圜的可能。



第三，會議有若干改革的呼聲和提案，但沒有激烈的爭論；整個會議沒有過多的責難、批評，與會者多能理解黨的難處，也理解黨主席的難處，反映共體時難的氛圍，會議相當順利。



國民黨全代會已經順利落幕，會議本身應該也算是成功的，但國民黨的整體氣勢能否提升不無疑問，因為現有的各種挑戰依舊，未來發展充滿變數，不容樂觀。

