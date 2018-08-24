陳星答中評：台胞居住證體現了十九大精神

北京聯合大學台灣研究院教授陳星 中評社北京8月24日電（記者 張爽）北京聯合大學台灣研究院教授陳星對中評社表示，台胞居住證的出台是兩岸關係持續發展、兩岸民眾持續交流的客觀需要，是大陸持續為兩岸同胞特別是為台灣同胞謀福祉的舉措中的一個步驟，與十九大精神一脈相承。島內民眾對台胞居住證的歡迎態度證明抓住機遇、提高民眾福祉是島內的民心所向。



國務院辦公廳近日印發了《港澳台居民居住證申領發放辦法》，共有21條條文，自2018年9月1日起施行。依照規定，台灣居民前往大陸居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一的，根據本人意願，可以申領居住證。



陳星認為，台胞居住證的出台是大陸持續為兩岸同胞特別是為台灣同胞謀福祉的舉措中的一個步驟，“十九大之後，大陸一直在持續推進十九大的精神，台胞居住證的出台是一個具有階段性意義的舉措。”



陳星對中評社說，台胞居住證的出台是兩岸關係持續發展、兩岸民眾持續交流的客觀需要，是兩岸同胞的交流、融合已經到一定程度之後，自然而然出台的一個措施，“兩岸民眾的交往越來越多，在大陸求學定居的台灣同胞越來越多，在這種情況下，大陸希望為他們提供更多的公共服務，讓他們的生活便利化。”



台胞居住證採用和大陸居民身份證一樣的18位數字編碼，陳星認為，這使得台灣居民在大陸能夠享受大陸居民同等待遇，“以前台灣同胞在大陸有一些不方便的地方，比如就學、就業、金融貸款、企業創辦等等都有一些還沒有完善的地方，台胞居住證出台之後，在大陸的台灣同胞在居住、生活方面基本上已經和大陸同胞已經同步了。”



陳星對中評社說，台胞居住證出台的意義很大，一方面給台灣同胞提供了便利，另一方面進一步促進兩岸民眾的交流溝通，進一步使得台灣同胞在大陸生根，有利於他們在大陸創業等等。



“大陸的快速發展提供了一系列的機遇，習總書記強調要讓台灣同胞分享大陸發展的機遇，分享大陸發展的紅利，兩岸關係的發展、大陸能夠提供的機會越來越多，才是吸引台灣同胞來大陸的最主要的因素。”



島內民眾對台胞居住證的出台持歡迎態度，據台灣媒體報道，大陸推台胞18碼居住證，在大陸長期居住的台生和台青都非常興奮，表示總算突破技術瓶頸，邁入“新的里程碑”。陳星說，抓住機遇、提高民眾福祉，這是島內的民心所向，多年來一直如此，“大陸為台灣同胞提供機會，讓他們能夠抓住大陸發展的機會來發展自己，提升自己的福祉，這和十九大報告的訴求是一致。島內的民意比較真實地反映了這個訴求。”