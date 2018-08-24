陳吉寧：共同推動京台產業轉型升級

北京市市長陳吉寧23日出席第二十一屆京台科技論壇峰會開幕式 中評社北京8月24日電（記者 徐夢溪）北京市市長陳吉寧23日出席第二十一屆京台科技論壇峰會開幕式並致辭。陳吉寧表示，期待以京台科技論壇為平台，在高新技術產業、智慧城市建設等領域，進一步加強合作，形成全方位、多領域、深層次的交流合作格局，共同推動兩地產業轉型升級，促進兩地融合發展、互利共贏。



陳吉寧表示，作為兩岸經濟科技合作交流的重要平台，京台科技論壇為促進兩岸關係和平發展發揮了積極作用。自1998年創辦以來，論壇始終聚焦兩地經濟社會發展熱點，在高科技產業、先進製造業、現代服務業等領域，探索合作發展機制，推動兩岸產業標準制訂，帶動了大批台資企業落戶北京，同時也推動了北京企業在台拓展業務。



據陳吉寧介紹，截至2017年底，兩地企業共簽署合作協議或意向226項，協議金額超過485億元；在京累計註冊台資企業2875家，投資總額70多億美元；赴台投資的北京企業超過20家，直接投資總額超過2億美元。



他指出，經過多年發展，論壇已經成為兩岸具有重要影響力的經貿交流合作平合、科技創新引領示範平台、社會融合發展展示平台。本屆論壇，我們繼續堅持和完善以往的好經驗好做法，以“科技合作讓兩岸更美好”為主題，圍繞產業與城市融合發展、高新技術產業合作、“三城一區”和北京城市副中心建設、高質量發展、青年發展機遇、美麗鄉村建設等議題，舉辦峰會，設立專題論壇，開展深入交流。這將有助於進步深化京台合作，推動京台交流取得更加務實的成效。



當前，隨著新一版城市總體規劃的實施，北京發展進入了減量剛性約束條件下的城市更新和轉型發展的關鍵階段。陳吉寧說，我們始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大精神，深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，著力加強“四個中心”功能建設，以科技創新集聚城市發展新動能，以優化營商環境為重要抓手推動擴大開放，大力保障和改善民生，加強歷史文化名城保護，努力建設國際一流的和諧宜居之都。這些都為京台合作提供了更加廣闊的空間。



“我們期待，以京合科技論壇為平台，在高新技術產業、智慧城市建設等領域，進一步加強合作，形成全方位、多領域、深層次的交流合作格局，共同推動兩地產業轉型升級，促進兩地融合發展、互利共贏。”

