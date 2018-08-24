第二十一屆京台科技論壇開幕 劉結一出席

第二十一屆京台科技論壇峰會開幕 劉結一出席 中評社北京8月23日電（記者 徐夢溪）第二十一屆京台科技論壇8月23日在北京雁栖湖開幕。論壇以“科技合作讓兩岸更美好”為主題，聚焦產業與城市融合發展主題，聚焦高新技術產業合作、“三城一區”和北京城市副中心建設、高質量發展、青年發展機遇、美麗鄉村建設等議題。



國台辦主任劉結一出席開幕式並致辭。他表示，本屆論壇以“科技合作讓兩岸更美好”為主題,匯聚兩岸高端創新要素,彰顯科技創新引領作用,契合首都“四個中心”核心功能建設,必將推動兩岸經貿科技交流合作邁上新台階。深化兩岸經濟文化交流合作,是兩岸同胞的共同心聲,為廣大台灣同胞帶來了扎扎實實的收獲感。兩岸關係走近、走實、走好,是民心所向、民意所在。阻撓破壞兩岸交流,企圖割裂兩岸歷史文化連結,搞“去中國化”、“台獨”分裂活動,迫害打壓反對“台獨”、支持統一的正義力量等等,損害兩岸同胞的根本利益,損害台灣同胞的切身利益,是不能得逞的。故意製造事端、歪曲事實,挑動兩岸同胞對立,是自欺欺人。



劉結一指出，廣大台灣同胞看穿了這些行徑的危害和背後圖謀,兩岸同胞對這些行徑深惡痛絕。兩岸關係好,台灣老百姓才會好,台灣才會有前途。我們堅定不移堅持“九二共識”、反對“台獨”堅定不移擴大深化兩岸交流合作;堅定不移為兩岸同胞謀福祉;堅定不移團結兩岸同胞共同致力民族復興。兩岸同胞要順應歷史大勢、共擔民族大義,共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程,共圓中華民族偉大復興的中國夢。



陳吉寧表示，作為兩岸經濟科技合作交流的重要平台,京台科技論壇為促進兩岸關係和平發展發揮了積極作用。期待未來能以京台科技論壇為平台,在高新技術產業、智慧城市建設等領域,進一步加強合作,形成全方位、多領域、深層次的交流合作格局,共同推動兩地產業轉型升級,促進兩地融合發展、互利共贏



台灣旺旺集團副董事長胡志強表示，兩岸科技界精英今題啊相聚一談過，希望共同推動在世界科技競技場的。我們要加強合作，在世界上占據科技領先的地位。



北京市副市長王寧主持開幕式。他表示，伴隨改革開放浪潮，在兩岸科創界有識之士的支持下，京台科技論壇走過20年風雨歷程，經歷了兩岸關係的跌宕起伏，也見證了兩岸關係的發展。論壇的舉辦帶動了京台各領域的交流，增進了兩地人們的了解和互信。今天，兩地專家學者相聚北京，舉辦第21屆京台科技論壇，必將有利推動兩地融合發展，共創共贏。

