劉結一：兩岸關係好，台灣才會有前途

國台辦主任劉結一23日在出席第二十一界京台科技論壇峰會開幕式並致辭 中評社北京8月24日電（記者 徐夢溪）國台辦主任劉結一23日在出席第二十一界京台科技論壇峰會並致辭。劉結一表示，兩岸關係走近、走實、走好，是民心所向、民意所在。兩岸關係好，台灣老百姓才會好，台灣才會有前途。



劉結一指出，今天，第21屆京台科技論壇在美麗的雁栖湖畔開幕。京合科技論壇是兩岸經貿科技交流合作的重要平台，舉辦21年來成果豐碩。本屆論壇以“科技合作讓兩岸更美好”為主題，匯聚兩岸高端創新要素，彰顯科技創新引領作用，契合首都“四個中心”核心功能建設，必將推動兩岸經貿科技交流合作邁上新台階。讓兩岸更美好，是“兩岸一家親”、“兩岸命運共同體”等重要理念的出發點和落腳點。多年來，我們緊扣廣大台胞台企需求，努力為台灣同胞分享大陸發展機遇創造有利條件，為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，持續推出一系列政策舉措。



今年2月，我們發布促進兩岸經濟文化交流合作的“31條措施”。各地區、各部門認真全面落實，結合本地區、本部門實際，推出具體措施，迄今已有10個省區市的22個地方出台更多具體惠台措施，得到廣大台胞台企普遍肯定和熱烈歡迎。據不完全統計，短短幾個月來，僅江蘇、浙江、福建三省就有1000餘家台企享受高新技術企業等各類稅收減免近40億元人民幣，近100家台企獲得工業轉型升級、綠色製造、智能製造、互聯網產業聯盟等國家各類科技專項資金支持。一些優秀台企參與了北京新機場、北京多條地鐵項目施工建設，獲得工程總承包方的肯定。800多名台胞考取了大陸諸多熱門行業職業資格，100多名台灣同胞獲得“五一勞動獎章”、“勞動模範”等各類榮譽，成為“兩岸一家親”的生動寫照。



8月5日，福建向金門供水工程正式通水，兩岸同胞共同見證了這一重要歷史時刻，場面十分感人。歷史時刻展現了歷史大勢。大陸優質水源流入金門千家萬戶，為金門鄉親解燃眉之急、免後顧之憂，為兩岸同胞情再添一段佳話。



不久前，國務院決定，台灣居民來大陸工作不再需要辦理專門就業許可。在大陸工作的台胞憑借工商營業執照、勞動合同、工資支付憑證或社會保險繳費記錄作為就業證明材料，依法享有各項勞動保障權益，享受公共就業服務。這為廣大台胞在大陸興業發展進一步提供了便利和保障。

