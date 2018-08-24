去呼倫貝爾大草原　看奶牛的悠閑日常

牛群（中評社 海涵攝） 中評社額爾古納8月23日電（記者 海涵）好喝又營養的牛奶是許多人的日常必備，那麼，奶牛的日常是怎樣的呢？



昨日，受全國台聯邀請參訪內蒙的兩岸記者一行於呼倫貝爾大草原看到了成群的奶牛群。記者們激動不已，紛紛下車拿出了設備拍照錄像。



內蒙古是我國的重要的畜產品生產基地，畜牧業有著獨特的資源優勢和悠久的發展歷史，對地方民族經濟的發展發揮了重要作用。這些成績的取得離不開畜禽優良品質的不斷提高和優良品種數量不斷增長。自治區成立以來，經過廣大科技人員辛勤努力，艱苦奮鬥，採取本品種選育和雜交改良的育種方法，先後培育出25個畜禽優良品種，品種數量之多，質量之好，居全國首位。同時還引進了不少國外優良畜禽品種進行純繁飼養。



記者們在呼倫貝爾大草原所見到的奶牛有黃白相間和黑白相間兩種，分別為荷斯坦牛和三河牛。



據了解，三河牛產於呼倫貝爾市額爾古納右旗的三河地區及濱洲鐵路沿線。1986年9月自治區人民政府驗收命名為“內蒙古三河牛”新品種，全區共有8.5萬頭，其中90%以上在呼倫貝爾盟，是自治區優良乳肉兼用型品種。成年公牛平均體高156、8厘米，體重1050公斤，母牛體高131.2厘米，體重547.9公斤，屠宰率50—55%，淨肉率40—45%，年平均產奶3145公斤，乳脂率4.1—4.4%。



荷斯坦牛主要分布在全區城鎮工礦郊區和呼、包二市，數量已發展到50萬頭以上。1987年，中國黑白花奶牛鑒定委員會驗收命名為“中國黑白花奶牛”新品種，1992年國家農業部更名為“中國荷斯坦牛”。該品種是目前國內外最優良的奶牛品種，母牛體高13.7厘米，體重達562.6公斤，年產奶量6000—8000公斤以上，乳脂率3.4—3.6%。 內蒙古自治區家畜改良工作站引進了目前世界上最優秀的奶牛品種的種公牛和種母牛，平均年產奶量10000公斤以上，乳脂率3.5%以上。年生產奶牛胚胎2000枚以上，凍精40萬劑以上。

