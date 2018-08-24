中評鏡頭：揭開“天下第一曲水”的神秘面紗

莫日格勒河被大文豪老舍先生贊為“天下第一曲水”，（中評社 海涵攝） 中評社額爾古納8月23日電（記者 海涵）有一條河被大文豪老舍先生贊為“天下第一曲水”，它便是蜿蜒在呼倫貝爾大草原上的莫日格勒河。昨日，參加全國台聯舉辦的兩岸記者參訪活動的一行媒體界人士有幸一睹這條美輪美奐的河流。



莫日格勒河發源於大興安嶺西麓，由東北向西南，流經著名的呼倫貝爾大草原，注入呼和諾爾湖後流出，匯入海拉爾河，全長290多公里，屬中俄界河額爾古納河水系。



莫日格勒河是一條河道十分狹窄，但卻極度彎曲的河流.如果從空中俯瞰，蜿蜿蜒蜒的河水，就象是一條被勁風舞動著的蔚藍色綢帶，悠然飄落在碧綠如玉平坦無垠的大草原上，一會兒東行，一會兒西走，一會兒南奔，一會兒北進，其彎曲程度，用九曲十八彎來形容是遠遠不夠的。



莫日格勒河河水並不寬闊，如果不是汛期，最寬處也不過五六米寬窄。因為她是由湧泉的匯聚形成的，並且她所經過的區域多是杳無人煙的山地、草原，所以河水很是潔淨，是完全沒有經過污染的水源，



關於莫日格勒河，還有一個美麗傳說。據說，很久很久以前，莫日格勒河流域曾經是一片缺水草原，草不旺畜不興，牧民生活非常困苦，有一年，又偏偏遇上乾旱，導致大批牲畜死亡，許多牧民不得不遠走他鄉逃生. 一位名字叫莫日格勒的蒙古族姑娘，目睹此情此景心急如焚，發誓要去大興安嶺山林裡，尋找傳說中的神泉，引水回鄉，解救家鄉的苦難. 經過無數個晝夜的艱難跋涉，莫日格勒終於走上了高高的興安嶺，可是歷盡艱辛的她，尋遍了崇山峻嶺，也沒能找到神泉。身心交瘁的她絕望了，筋疲力盡的倒在山坡上，再也沒能站起來。



第二年春天，冰雪融化的時候，在莫日格勒姑娘倒下的地方，湧出了一股清澈的山泉，泉水順著山坡，向她家鄉的方向流去，沿途不斷匯集雪水雨水，漸漸的形成了一條河流， 家鄉的人們等啊盼啊，沒有等回莫日格勒，卻迎來了彎彎曲曲流淌而來的山泉. 從此，人們再也沒有見到莫爾格勒姑娘，但人們堅信，是她的一片赤誠感動了蒼天和大地，是天地賜予了草原這條河流，河水裡流淌著莫日格勒姑娘不朽的靈魂.河水之所以那樣彎曲，是因為莫日格勒姑娘的靈魂滿懷著對家鄉的依戀之情，要多看幾眼家鄉日益豐美的草原，多看幾眼家鄉的父老鄉親. 於是，人們便為這條河流取名為莫日格勒河。

