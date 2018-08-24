台灣名嘴羅志友：來到內蒙很是感動

羅志友回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社額爾古納8月24日電（記者 海涵）日前，參加全國台聯舉辦的兩岸記者參訪活動的台灣名嘴、台灣“有事”整合行銷有限公司總監羅志友接受記者采訪時表示，來到內蒙古，他感到很感動，希望更多的台灣人可以來內蒙看看。



羅志友告訴記者，來到內蒙古他感到很感動，也終於知道什麼叫做山川壯麗。看到這樣的景色，希望更多人能够有幸來內蒙古一看，“所有在台灣這樣小土地上的人都應該來大草原看看，”他說。



談到本次“兩岸記者內蒙行”的活動，羅志友說，內蒙古在台北的知名度并不高，通過這樣的宣傳肯定會讓台灣更多的人知道內蒙古的美、內蒙古的漂亮。



“還有這幾天的美食，我相信在台灣的招牌上面都能看得到，可是從來沒有人真的吃到過。這個特色應該會很吸引台灣的人。”



被問及迄今為止的旅行中令其印象深刻的部分，羅志友笑答，“就是今天。”他表示，草原的樣子，以前大概只能在課本上面體會，今天得以馳騁在草原上，可以體會到以前的金庸小說裡的郭靖在草原上萬馬奔騰的樣子。“今天終於看到了，很感動。”



中華全國台灣同胞聯誼會舉辦的兩岸記者參訪活動歷時八天，旨在使台灣民眾感受到祖國大陸改革開放四十年所取得的偉大成就和巨大變化。來自中評社、新華社、人民日報、中新社、中國國際廣播電台、、廈門衛視、東南衛視、海峽衛視、台聲雜誌、三立新聞、今日新聞、台灣導報、世紀新聞社、香港大公文匯傳媒等兩岸三地的記者受邀參加了此次活動，將前往呼倫貝爾市、室韋、黑山頭國家一級口岸、滿洲裡、阿爾山等地，全面深入地了解並感受內蒙古改革開放40年所取得的累累碩果。

