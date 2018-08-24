中評鏡頭：呼倫貝爾草原　盡顯天然牧場魅力

草原上的牛群（中評社 海涵攝） 中評社額爾古納8月23日電（記者 海涵）由中華全國台灣同胞聯誼會舉辦的2018年兩岸記者參訪活動於昨日在內蒙正式啟動。參訪團一行參觀的第一站就是呼倫貝爾大草原。



呼倫貝爾大草原位於大興安嶺以西，由呼倫湖、貝爾湖而得名。地勢東高西低，海拔在650～700米之間，是中國保存完好的草原，有＂牧草王國＂之稱。伊利集團在此地建有專屬伊利牧場，並於2014年7月作為湖南衛視《爸爸去哪兒》第二季拍攝地進行拍攝。



呼倫貝爾草原是世界著名的天然牧場，總面積約10萬平方千米，天然草場面積占80%，是世界著名的四大草原之一，這裡地域遼闊，3000多條縱橫交錯的河流，500多個星羅棋布的湖泊，一直延伸至鬆濤激蕩的大興安嶺。



呼倫貝爾草原四季分明，被世人譽為世界美麗的花園。呼倫貝爾草原年平均溫度0℃左右，無霜期85～155天，溫帶大陸性氣候，屬於半乾旱區，年降水量250～350mm左右，年氣候總特征為：冬季寒冷乾燥，夏季炎熱多雨。年溫度差、日期溫差大，能種植春小麥、馬鈴薯及少量蔬菜。



立秋之後的草原雖然沒有了盛夏里的青翠欲滴，但綠中泛黃的精致更添不少成熟之感。駕車馳騁在草原的蜿蜒小路上，時不時可以看到有割草機正在忙碌地作業，這是牧民們為了過冬在儲備草料。



開車的司機師傅告訴記者，冬日里的草原天寒地凍，很多地方溫度低至零下三四十度，有的地方甚至可達零下五十多度。積雪深厚的冬日里，草原向人們顯示出了它最殘酷的一面。



隨著旅遊業的興盛，每到夏季來草原參觀的遊客越來越多。“汽車只要壓過的草原，兩三年內都很難長出草來。現在草原退化的情況也比較嚴重，”司機師傅說，“不過國家有《草原法》，開車碾壓草原是犯法的。”作為草原的兒女，他希望來觀賞的遊客們可以愛護草原。





