藍青年軍傅建雄：百姓會思考誰能盤活台灣

前國民黨屏東縣黨部執行長、台灣新青年公共服務協會理事長傅建雄。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東8月24日電（記者 高易伸）前中國國民黨屏東縣黨部執行長、台灣新青年公共服務協會理事長傅建雄23日接受中評社訪問表示，歷經民進黨完全執政的兩年，台灣人民應該更能看清楚哪個領導人可以把台灣“盤活”而非“盤死”。他觀察，這幾天的政治氛圍，“斷交”已不再成為綠營的政治提款機，而是更多台灣百姓會思考誰領導才能盤活台灣。



傅建雄說，蔡政府上台這兩年丟了5個“邦交國”，最重要的關鍵在於民進黨把兩岸關係“越盤越死”。若百姓能更平心靜氣地去看待馬執政時的四角關係（台美中日），其實不難發現國民黨的路線其實對台灣整體利益是更有利的。過去馬英九被罵“親中賣台”，但馬都卸任兩年多了，他究竟賣了台灣什麼，台灣百姓是會觀察的。



傅建雄，1982年生，淡江大學中文學系學士、中山大學政治學研究所碩士。2006年加入國民黨，曾任2012馬吳競選總部發展署專員、國民黨屏東市黨部執行長等職。現為藍委柯志恩“國會”助理、屏東市（東區）市民代表參選人。



對於台薩“斷交”與後續政治效應，傅建雄認為，年輕人對我們的“邦交國”其實非常陌生，很多人只會認為為何台灣“又”少一個“邦交國”？過去民進黨會強調中共打壓，只要一“斷交”就會成為政治選票提款機，但現在選民會去思考，馬英九任內為為何不會發生這樣的事情？



傅建雄向中評社表示，兩岸關係冰凍對屏東的觀光影響非常重大，民進黨這樣搞兩岸關係其實受傷的只會是自己。站在台灣8、90的年輕人的角度“民主、自由”已是深入在血液之中，兩岸交流開大門、走大路難道就會這麼容易的被統戰嗎？



傅建雄說，他是“中華民國”派”，認同的國家就是“中華民國”，也認為“中華民國”就是一個主權獨立的政治實體，但台灣年輕人目前正遭遇低薪、工作機會銳減等困境，因此有越來越多台青選擇到大陸闖蕩，他們看重的自然是中國大陸的發展契機與機遇。但他相信從小在台灣成長的台青，還是會對認同、珍視“民主與自由”這塊價值。



對於民進黨修訂歷史課綱有去中國化疑慮，傅建雄表示，兩岸關係同文同種，具有一脈相承的歷史，台灣社會、基層百姓在信仰上所祭拜的神祀如關公、媽祖、王爺等，哪個不是從大陸過來的？台灣人過的節日如端午節、中秋節、七夕情人節、農曆新年等，那個不是中國節日？



因此，傅建雄認為，我們在政治上應該試圖跟大陸進行一個比較妥善的搭橋，讓兩岸關係往好的方向發展。“九二共識”是雙方都願意承認的政治基礎，在此之上我們可以擱置爭議讓各項交流先行，有何不可？



傅建雄說，以當前台灣的處境、現狀與對外關係、政策優先性，絕對是擺在兩岸關係。馬英九執政時掌握了這個關鍵，也跟大陸維持一定的友善發展與和平關係，當時跟日本在釣魚台海域爭取到廣大漁場也有息息相關，這是國民黨執政時在對外關係上的“靈活度”

