賴清德：台灣前途只有2300萬人有權決定　

賴清德。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月23日電（記者 楊騰凱）“行政院長”賴清德23日與商業總會成員座談，由於台灣外貿有40%銷往大陸，商總最關注的議題是兩岸未來政策，政府要把台灣帶到何處？賴清德當場回應，台灣的前途只有2300萬人有權決定，任何人或黨都不宜替人民決定未來要統或要獨。



賴清德還告訴出席的企業人士，在要求蔡英文或他本人和平發展兩岸關係時，若有機會在中國經營企業，也要把台灣的心聲及蔡英文的善意轉達給他們知道，用對話取代對抗，用交流取代圍堵，先求同存異，透過交流，彼此取得了解、理解、諒解、和解，使兩岸和平發展，這對兩岸人民才是好事。



“行政院”賴院長與商業總會座談會”23日下午在“行政院”大禮堂舉行。商業總會理事長賴正鎰等商總會員出席。



談到兩岸政策，賴清德指出，“行政院”在兩岸上服從蔡英文的領導，蔡英文的兩岸政策其實非常具體，就是對中國的善意不變，承諾不變，不會走對抗的回頭路，但也不會在壓力下屈服，這一點敬請商總各位朋友能夠支持。



賴清德說，其實兩岸關係的維護，雙方都有責任，中國不必硬要台灣接受一個中國原則的九二共識，台灣的前途只有2300萬人有權決定，任何一個人，那怕是“總統”，任何一黨，那怕是執政黨，都不宜替人民先決定未來要統還是要獨，應都要尊重人民決定。



賴清德表示，中國並沒有顧慮到台灣是一個民主自由法治的“國家”，硬要台灣接受一個不為全台人民所接受的前提，那這樣的兩岸關係變化，不可歸責於台灣政府。

