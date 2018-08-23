台南大淹水　朝野齊聲痛批賴清德治水無功

台南大雨、多處淹水，市議員林燕祝（右）冒雨和警方拉起封鎖線。（中評社） 中評社台南8月23日電（記者 趙家麟）治水的錢都花到哪去了？受到熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，台南市23日下起大雨，市區陸續傳出淹水災情，國民黨、民進黨、新黨都痛批治水無用！



台南市區今天大雨不停，各地傳出淹水災情，東區多處地下道積水嚴重，有些汽車因積水受困地下道，高速公路的交流道也一度封閉，多條市區重要幹道也因積水過高而實施警戒或封鎖。



中國國民黨台南市長參選人高思博今天一度困在大雨淹水的車陣中，他說，賴清德口水的“台南經驗”，一場大雨打出官場現形記，賴清德的台南市百年不淹水謊言被看破手腳！更是直接打臉黃偉哲替市府背書台南市96%不淹水！



高思博除重砲攻擊高達200多億元的治水經費流向之外，同時也向市民承諾，當上市長一定以人民的生命財產安全為施政第一考量，絕對不會再讓台南鄉親再受淹水之苦！



國民黨台南市議員蔡淑惠、王家貞、洪玉鳳、蔡育輝、李中岑齊聲痛批民進黨在台南花了數百億的治水再度破功。他們說，賴清德在2014年接受媒體訪問時，曾驕傲地公開宣稱“淹30年的痛苦，我花3年解決，大家都覺得不可思議。”結果現在台南市多處道路每逢大雨必淹水，再次證明賴清德當年大肆宣傳只是治水神話。



國民黨議員們說，2011至2015年的5年內，“中央”和地方總共編列了216億左右治水預算，以每年平均48．1億預算計算，截至2017年，台南市在賴清德任內光是治水經費就3百億左右，這麼高的治水經費，卻做出這麼經不起考驗的治水績效，賴清德到底把錢花到哪裡去了？



民進黨台南市議員陳怡珍上午也到多處淹水地區會勘，她痛批市府治水無用，今天一場大雨，市區沙卡里巴商圈仍舊浸在水中，店家仍然疲於撈水、搶救生財器具，根本無法脫離淹水惡夢。



台聯台南市黨部主委陳昌輝也在臉書發文表示，台南真的是遇水則“發”，是讓人發狂的發！如果一再怪罪是極端氣候造成淹水，那試問我們還需要政府幹嘛？！不是說好台南水患已減少96%？恐怕又是一個平行世界的“台南經驗”政績！