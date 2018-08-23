日本公布裕仁天皇侍從日記

中評社北京8月23日電／俄羅斯衛星通訊社東京8月23日電 日本共同社日前得到了長期負責照顧該國裕仁天皇身邊事務侍從的日記，其中揭示戰後時期天皇仍在意戰爭責任。



1926年，裕仁成為日本第124代天皇，改元昭和，又稱昭和天皇。侍從小林忍（已故）在1987年4月寫的日記中提及時年85歲的昭和天皇曾就戰爭責任吐露苦惱。



該社援引日記片段報道，＂減輕工作負擔，低調地長久活下去也沒用，只會看到聽到更多痛苦的事情。兄弟等近親遭遇不幸，還被提及戰爭責任＂。



從日記中可以看出，昭和天皇直到晚年仍然對發起日中戰爭和太平洋戰爭的責任問題表示不安。此外，昭和天皇為同年2月去世的弟弟高鬆宮感到難過。此前另一位侍從已公開的日記中，4月7日也記載道＂（昭和天皇）提到長久活下去不是什麼好事＂。



該社報道稱，日記中的表述與同年一名共產黨眾議員在議會發表實際上指責天皇應對發動戰爭負責的言論相關。



該社援引日本共產黨眾議員正森成二（已故）的話報道，＂魯莽開戰將日本推向傾覆邊緣的人是誰？＂



小林為人事院出身，從1974年4月起至香淳皇后2000年6月去世成為昭和天皇的侍從，他在這26年間幾乎每天都會寫日記。



來源：俄羅斯衛星網





