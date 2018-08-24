中評鏡頭：這塊“地球之腎”了不得

俯視額爾古納濕地（中評社 海涵攝） 中評社額爾古納8月23日電（記者 海涵）參加全國台聯舉辦的兩岸記者參訪活動的記者一行昨日下午來到了內蒙古額爾古納市。



額爾古納市是隸屬內蒙古自治區呼倫貝爾市的一個縣級市，位於內蒙古自治區呼倫貝爾市大興安嶺西北麓，呼倫貝爾草原北端，額爾古納河右岸。地理坐標北緯50°01′～53°26′、東經119°07′～121°49′，是內蒙古自治區緯度最高的市，也是中國最北的邊境城市，總面積達2.84萬平方公里。



來額爾古納，必須要去的當屬額爾古納濕地。額爾古納濕地景區位於額爾古納市郊，是中國目前保持原狀態最完好、面積最大的濕地，被譽為“亞洲第一濕地”。這裡地形平緩開闊，額爾古納河的支流根河從這裡蜿蜒流過，形成了壯觀秀麗的河流濕地景觀。



額爾古納濕地是中國目前保持原狀態最完好、面積較大的濕地，也被譽為“亞洲第一濕地”。額爾古納濕地位於大興安嶺西北側，額爾古納河的東岸，總面積為156.31萬公頃，屬於額爾古納河及其支流（根河、得爾布幹河、哈烏爾河）的灘塗地。



額爾古納濕地包含有特別大範圍的衝積平原，並在此形成了一個三角洲，它位於根河、額爾古納河、得爾布幹河和哈烏爾河交匯處。濕地還包括根河、得爾布幹河、哈烏爾河及兩岸的河漫灘、柳灌叢、鹽碱草地、水泡子及其支流。



濕地涵蓋了額爾古納除原始森林外幾乎所有類型的自然生態系統。在乾旱的季節，由於較穩定的水情、充足的濕地，這裡成為許多鳥類非常重要的庇護場所。清澈的根河靜靜流淌，曲水環抱草甸，岸邊矮樹灌木叢生，綠意盎然；而秋季草木泛黃，遠遠望去是一片金色的大地，又是另一番壯美的景象。















