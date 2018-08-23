商總與賴清德對談　賴正鎰第一點就提兩岸

賴正鎰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月23日電（記者 楊騰凱）商業總會理事長賴正鎰23日率領商總轄下各商業團體與“行政院長”賴清德座談，提出兩岸、中美貿易戰、觀光、消費力下降等四大問題，希望賴能夠解決。



本身經營營建、觀光產業的賴正鎰致詞時第一點就提到，大家最關心的還是兩岸政策，台灣的外貿有40％是銷往中國大陸，究竟未來的兩岸政策，政府要把台灣帶往何方？此外，或許是年改影響，大家不敢花錢了，如何讓台灣消費力回升，他建議賴要檢討。



“行政院”賴院長與商業總會座談會”23日下午在“行政院”大禮堂舉行，商業總會理事長賴正鎰等商總會員出席。



賴正鎰致詞時表示，第一個大家最關心的，就是兩岸的議題，近日薩爾瓦多斷交，未來在兩岸政策上，政府帶領工商企業界，帶領台灣2300萬人，未來要走向什麼樣的方向？第二個是中美貿易戰，台灣出口有40％是到中國大陸去，有一部分也轉到美國去，這部分同樣牽涉到兩岸政策，所以政府針對中美貿易戰可能對台灣出口的影響，以及對企業帶來的衝擊，政府又如何替企業解決？



賴正鎰指出，大家也很關心觀光議題，陸客從原本的400多萬，減少到現在的250萬人次左右，雖然國外總觀光人次還在1073萬左右，但借鏡日本，日本在3年前提出觀光倍增，要達到3000萬人，他們花了2年多的時間就來到2860萬人次。



賴正鎰表示，台灣去日本觀光客1年有450萬人，反觀日本來台僅250萬人，所以他建議政府要和日本協商一下，平衡一下，日本人口比台灣多，結果台灣到日本觀光的人數更多，建議政府應加強觀光宣傳，也讓台灣觀光客在3到5年內提升到2000萬人。



賴正鎰指出，最近他在外面到處跑，大家都告訴他一定要和政府建議，或許是年金改革的關係，大家不敢拿錢出來花了，又或許是一例一休影響了加班費收入，現在消費力普遍大幅下降，他建議賴清德能夠檢討如何讓消費力回升，是不是考慮發消費券？