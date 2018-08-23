俄明年起向土耳其交付S－400防空導彈系統　

中評社北京8月23日電／俄羅斯國防產品出口公司官員21日說，俄羅斯將從明年開始向土耳其交付S－400防空導彈系統。



【提早交付】



俄土去年就採購S－400防空導彈系統簽訂協議。根據協議，俄羅斯將向土耳其出售4套S－400防空導彈系統。



S－400防空導彈系統是在S－300防空導彈系統基礎上改進而成的俄制第四代最新型防空導彈系統，2007年列裝俄軍，用以摧毀各種先進空天攻擊武器。每套系統可同時制導72枚導彈，打擊36個目標，射程範圍達400公里，被認為是俄軍迄今為止最先進的防空系統。



俄羅斯國防產品出口公司總經理亞歷山大·米赫耶夫21日告訴俄羅斯國際文傳電訊社記者：“向土耳其出售S－400防空導彈系統的合同將在雙方協商的期限內履行。我們2019年將開始交付。”



這一交付日期比俄羅斯方面先前給出的日期提前大約一年。去年，S－400防空導彈系統的生產方、俄羅斯國家技術集團公司說，將從2020年起向土耳其交付這一防空導彈系統。



【美國不爽】



俄羅斯國家技術集團公司總裁謝爾蓋·切梅佐夫去年12月接受《生意人報》採訪時說，俄土這項合同總金額大約25億美元。完成交付後，土耳其將成為北大西洋公約組織首個配備S－400防空導彈系統的成員。

