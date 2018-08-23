深汕特別合作區居民將全部轉成深圳戶籍

中評社北京8月23日電／“深圳的一個新發展機遇就是深汕特別合作區，即汕尾劃了486平方公里給深圳規劃和發展，目前我們正在規劃專線高鐵和高速公路直通這裡，這個地方的居民也要全部轉成深圳戶籍。” 8月22日，深圳市副市長王立新在2018第四屆中國智慧城市國際博覽會的重要活動“粵港澳大灣區國際論壇”上透露了這一重磅消息。



王立新說，粵港澳大灣區是我國綜合實力最強、開放程度最高、營商環境最優、創新活力最強的區域之一。作為大灣區的重要引擎，深圳地處全國、全省改革開放最前沿，經過38年的發展，2017年深圳本地生產總值超過2.24萬億元，位居亞洲城市前五，中國大陸是第三。2018年上半年繼續保持8%的增長率，產業結構持續優化，去年二三產比例為41.3：58.6，國家高新技術企業1.12萬家，形成了先進製造業、現代服務業和傳統優勢產業協調發展的新格局。



“當前各種創新要素正快速向深圳聚集，本土高等教育和高等職業技術教育也突飛猛進，深圳總共已有13所大學，引進510萬各類人才，有38位全職院士，各個大學、科研機構、研究院所和兩院院士大規模在深圳建設創新性平台，現在已達到1100多個，還有全球五位諾貝爾獎獲得者也在深圳建立重點實驗室。”



談及粵港澳大灣區的區域合作，王立新除了介紹正在建設的前海深港現代服務業合作區和落馬洲河套地區的深港科技創新特別合作區外，還特別透露了深圳一個新的發展機遇——距離深圳110公里的深汕特別合作區。“廣東省在汕尾劃了486平方公里給深圳進行規劃和發展，這在國內還比較罕見，我們叫它‘飛地經濟’。我們正在規劃一條專線高鐵和高速公路直通深汕合作區，這個地方的居民要全部轉成深圳戶籍。”王立新說。



此外，王立新還表示， 為服務粵港澳大灣區，深圳將建更加宜居宜業的城市，讓天更藍、地更綠、水更清。他直言，過去深圳積累的水污染問題比較嚴重，現在全面推行河長制，“深圳的河流可在明年全部變清，地面上不再有黑臭水體”。



來源：澎湃新聞