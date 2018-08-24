林協松：綠屏東執政21年高學歷失業率居冠

中國國民黨屏東市長參選人、屏東市民代表會主席林協松。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東8月24日電（記者 高易伸）中國國民黨屏東市長參選人、屏東市民代表會主席林協松23日接受中評社專訪表示，民進黨在屏東執政21年，但人口外流16年，大專以上學歷勞動力失業率冠全台，加上蔡政府上台後全面對大陸赴台交流嚴審嚴查、兩岸僵凍，他不知道台灣百姓要被這個政府帶到哪裡去？



林協松還說，馬英九丟失政權的最大主因在泛藍軍公教不願出來投票，但他呼籲年底選舉大家一定要站出來，不是為了國民黨，而是用選票替自己的權益發聲。



林協松，1962年生，祖籍台南學甲，高雄市立空中大學科技管理學系學士。5屆屏東市市民代表（兩屆副主席、兩屆主席），現任新同盟會屏東分會長、屏東縣道教會理事長、屏東慈鳳宮董事兼祭祀組長、屏東林姓宗親會副理事長。這次接受國民黨徵召投入屏東市長選舉，屏東市79個里之中有多達76里里長連署希望他參選。林協松的競選對手為民進黨前屏東縣黨部主委李清聖。



林協松投入屏東市長選戰起步雖比對手李清聖晚，但競選團隊邀前藍委王進士擔任主委、前屏東市長葉壽山擔任總幹事，林打出“健康幸福、生態城市”訴求，期待獲得在地鄉親支持認同。



面對當前選情，林協松向中評社表示，國民黨從2014至2016接連丟失地方與“中央”政權，但民進黨執政後百姓痛苦指數不減反增，環保生態空污破壞，軍公教人員退休金被剝奪。尤其屏東縣是農業大縣，不少農民收入銳減，屏東縣人口已經連跌16年，從最高峰1997年91．3萬人口掉到今年7月82．8萬人，這些都是民進黨在屏東完全執政、完全腐化以及藍軍無力監督的後果。



林協松強調，屏東縣大專以上勞動力失業率逼近6％，居全台之冠，“主計總處”統計，去年全台大專以上勞動者平均失業4．1％，但屏東大專學歷勞動力失業率為5．9％遠高於平均值，更是全台各縣市之冠。2009年屏東縣大專以上勞動者失業率為5．8％，但高學歷卻未造隨著景氣復甦而改善，去年底的失業率反而比08年金融海嘯時要高。



林協松進一步說，2016年屏東20至24歲的年輕人失業率高達13．3％、其次是25至29歲年輕人失業率8．7％、30至34歲失業率為4．8％、35至39歲失業率為4．2％，這些數字都凸顯屏東嚴峻的產業與就業問題。



屏東目前的產業狀況如何？



林協松指出，台灣現在哪裡還有龐大的外資或外企投資？目前產業條件不足、政治氛圍不穩定，還有誰敢大筆投資？再加上工業五缺（缺水、電、土地、人才、人力）的問題，台灣快被自己玩死了。



林協松身為屏東市民代表會主席，過去馬英九執政時有不少兩岸交流經驗。對此他說，國民黨的九二共識能讓兩岸和平交流，讓各行各業都有錢賺，屏東一直以來仰賴農漁產品及觀光業，但民進黨搞新南向政策一點效果都沒有，屏東、恆春、墾丁等地根本不會有日韓遊客旅遊。若在比上消費力，那真是輸給陸客遠遠的。



林協松強調，大陸現在全力發展經濟，但台灣卻大搞意識型態。屏東人樸實，生活上很多事情不這麼計較，食衣住行有時候“過得去”就好，但屏東的經濟狀況真的很不好，市內街景越來越蕭條，屏東子弟為了生計離鄉，這裡只剩下老人居多，因此老齡化問題非常嚴重，如果又連環境都不健康，住在這裡的人還要指望什麼？現在他接受國民黨徵召參選屏東市市長，會一肩扛起責任。



面對民進黨在屏東長期綠大於藍，屏東市是唯一藍軍最有機會獲勝的縣市，林協松表示，屏東市雖然只有20萬人口，但也佔屏東縣人口的四分之一，更是南台灣唯一一席藍營堡壘，如果年底這一席不保，那對藍軍在南台灣的政治象徵、意義與打擊將無遠弗屆。



林協松說，民進黨要好好思考怎樣對台灣、對屏東最有利，否則屏東位於台灣的最南端，距離台北政經中心這麼遠，很多人不會關心這裡的。