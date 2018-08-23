美土同盟不會分道揚鑣　

中評社北京8月23日電／進入8月以來，美國和土耳其關係急轉直下。美國先是因牧師布倫森在土耳其被拘留一事對土兩名部長實施制裁，隨後又宣布對土耳其鋼鋁進口產品加倍徵收關稅。面對關稅大棒造成的土耳其金融市場動蕩，土耳其總統埃爾多安針鋒相對，對美國進行對等反制裁。美土傳統同盟關係面臨嚴峻考驗。



事實上，此次美土外交紛爭，是2016年土耳其未遂政變後雙方積累的矛盾和怨憤的集中爆發。美國在土耳其政變期間作壁上觀，拒絕引渡“幕後主使”居倫回國；土耳其與俄羅斯和伊朗在解決敘利亞問題上密切合作；美國扶持敘利亞庫爾德武裝組織，被土耳其視為幫助庫爾德武裝坐大。此外，雙方在伊核問題等中東熱點問題上的立場也呈現尖銳對立。



此次美土外交紛爭與以往最大的不同是，美國對土耳其極限施壓，不斷加碼，企圖迫使土耳其就範。美國財長姆努欽警告說，如果土耳其拒不釋放布倫森，美國計劃實施更多制裁。



對於美國制裁，埃爾多安指責特朗普政府對土耳其“背後捅刀子”，威脅將尋找“新朋友、新盟友”。人們不禁要問：美土同盟是否走到盡頭，兩國就此分道揚鑣？答案顯然是否定的。



對土耳其來說，與西方的經貿、軍事合作是彼此聯繫的重要紐帶。經貿上，土耳其80%的外資來自美歐，歐盟是土耳其最大的進出口市場。防務上，土耳其是北約成員國；美國向土耳其提供邊境情報和無人機監視，幫助土耳其監控庫爾德工人黨活動；土耳其有10家工廠參與F—35型戰機零部件生產，總產值達100多億美元。如土耳其斷絕與美國關係，沒有任何國家可以填補這個空白。這也是為什麼土耳其在反擊美國的同時，強調是美國的“北約戰略夥伴”。



就美國及整個西方而言，土耳其橫跨歐亞大陸，輻射中東地區，具有重要的地緣政治戰略意義。美國在土耳其設有因吉利克空軍基地，在中東歷次危機中發揮了重要作用。如果把土耳其逐出“門戶”，美國將失去一個戰略支點，歐洲也將失去一道阻擋難民的屏障。這不符合美國的利益，還會迫使土耳其投向俄羅斯的懷抱。

