澳大利亞禁止華為供應5G網絡設備

中評社北京8月23日電／外媒稱，澳大利亞政府在23日以安全擔憂為由，禁止華為公司為其規劃中的5G移動網絡供應設備。

據路透社悉尼8月23日報道，華為澳大利亞分公司當地時間22日在推特上發表聲明稱：“我們已經接到澳大利亞政府的通知，華為和中興已被禁止為澳大利亞提供5G技術。這對於消費者來說是一個極其令人失望的結果。華為是全球5G技術的領導者，已在澳大利亞提供安全可靠的無線技術近15年時間。”



路透社的報道稱，華為參與澳大利亞5G網絡推廣以及澳大利亞安全機構對其的抵制，在近幾個月已經成為貿易夥伴之間的一個熱點。澳大利亞政府的立場和美國相似，後者以國家安全擔憂為由基本上把華為排除出了利潤豐厚的美國市場。

華為是全球最大電信網絡設備製造商，也是全球第三大智能機供應商，已承諾讓澳大利亞對其5G網絡設備展開全面審核，包括基站、通信鐵塔和無線電傳輸設備。



據悉，澳大利亞方面曾多次就安全問題對華為表示過擔憂。早在今年2月底，澳大利亞國防部發言人就表示，國防部以前採購過中興和華為的產品，但現在決定將用其他生產商的產品取代它們。6月25日，澳大利亞司法部長曾表示正在全力評估5G網絡競標參與者，稱任何涉及關鍵基礎設施的合同都會考慮國家安全問題。



而早在6月18日，華為就在一封公開信中稱，澳洲方面聲稱華為構成安全風險的說法“有失偏頗”。路透社6月18日轉引了這封公開信。



報道稱，華為澳洲業務董事長John Lord和董事John Brumby、Lance Hockridge在該公司史無前例的公開信中寫道：“近期關於中國的公開評論提到了華為，以及華為在澳洲扮演的角色，並引發了一些有關安全顧慮的言論。”“很多言論並不了解情況，且並非基於事實。”

華為稱，其在170個國家運營，遵守各國法律和準則。華為還稱，公司在英國、加拿大和新西蘭都有5G投資。這些國家的政府已接受了對華為的技術進行評估的提議，以便確保華為遵守網絡安全協議。

報道稱，澳洲一直對華為懷有戒備。澳洲在2012年禁止華為為其全國寬頻網絡供應設備，澳洲政府5月還承諾將斥資數以百萬美元計的資金，以確保華為不參與澳洲與所羅門群島之間網絡光纜的建設。



對於如今這一結果，英國《金融時報》8月17日就曾發表了長篇評論，並表示如若華為被禁，將對澳大利亞的5G發展以及許多當地運營商造成重創。

《金融時報》稱，當澳大利亞電信（Telstra）上個月打通全球首個商用5G電話時，該公司宣稱其將成為下一代無線技術的全球領導者。但是頻譜資源短缺以及可能對全球最大電信設備供應商華為發出的禁令，正在使Telstra的競爭對手們感到恐慌，並且導致行業專家發出由此造成潛在市場動蕩的警告。