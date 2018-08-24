首屆東亞格局高端論壇將在京舉行

中評社北京8月24日電（记者 张爽）由上海市公共關係研究院、中國國際問題研究基金會主辦的首屆國際視野下的東亞格局高端論壇25日将在北京舉行。



主辦方表示，東亞地區歷來是國際社會利益博弈的集中地，當下時值後冷戰時期最為複雜多變的時刻，朝鮮半島局勢有所緩和，但無核化目標實現的路徑依舊不明朗；中日關係改善明顯，對抗性因素趨緩，但結構性矛盾依舊持續；“美國優先”旗幟下的中美關係起伏不定，中美貿易衝突加劇、美國軍艦多次悍然通過台灣海峽、2017、2018、2019三個年度的“國防授權法案”與“台灣旅行法”的相繼通過，以及正在國會議論中的“台灣安全法”等，美國對華打“台灣牌”的動作與力度空前。特朗普“美國優先”新政對於中國周邊安全形勢、對東亞地區乃至國際社會的穩定與發展都帶來一系列巨大的不確定性衝擊。本次研討會將重點探討面對跌宕起伏的東亞局勢，中國應該如何戰略應對，如何保持戰略定力，以確保中國社會經濟發展勢頭保持前行，確保東亞地區的和平與穩定。



本次研討會將針對“國際視野下的東亞局勢”這一大課題，圍繞中美關係、中日關係、朝鮮半島以及台海問題等子課題，邀請有關領域的專家學者，展開積極的學術討論並提出應對良策。

