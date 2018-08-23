特朗普放鬆火電行業監管　終結清潔電力計劃

中評社北京8月23日電／法媒稱，美國總統特朗普的政府21日宣布了一項放鬆對美國燃煤電廠監管的計劃，從而對該行業起到了助推作用。美國前總統奧巴馬曾希望逐步縮小該行業規模，以減少導致全球變暖的有害排放。



據法新社華盛頓8月21日報道，美國環境保護局的新版《廉價清潔能源規定》將允許各州在為現有燃煤電廠設置標準時擁有靈活性，而不是遵循統一的聯邦標準。



環境保護局稱，這項措施旨在取代奧巴馬2015年的清潔電力計劃，奧巴馬的計劃呼籲減少發電廠的溫室氣體排放，轉向利用太陽能、風能和污染更少的天然氣。



此舉是特朗普政府為消除前任民主黨政府留下的環境遺產所作出的最新努力，它已經退出了旨在減少全球化石燃料排放的2015年巴黎氣候協定。



奧巴馬的電力計劃旨在就發電廠引入有史以來最嚴厲的反污染措施，但在2016年被美國最高法院擱置。



特朗普抨擊該計劃“令人討厭”，聲稱它將“扼殺就業”。



21日晚間，特朗普將在產煤州希沃特吉尼亞的支持者集會上宣揚這項新計劃。



環境保護局代理局長安德魯·惠勒在接受記者電話採訪時說：“自上而下、一刀切的聯邦規定時代已經結束。”



新計劃可能需要數月甚至數年才能生效。這項提案要等60天的徵求意見期過去後才能最終敲定，已經有不少人提出了法律質疑。