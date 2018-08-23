中國始喙龜填補龜類演化“缺失一環”

中評社香港8月23日電／養龜當寵物的人可能並不知道，自己養著古生物學家眼中“謎一樣的生物”。貴州關嶺地區出土的一件距今2.28億年的龜化石——始喙龜再次顛覆了世人對這一物種的認知：它是最早出現角質喙的龜類，但上下頜的後部仍保留著牙齒，集多種原始特徵、進步特徵和過渡特徵於一身。



據新華社報道，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員李淳領啣的國際研究團隊發現，這正是長期以來古生物學家苦苦找尋的“承上啟下”的原始龜類化石，填補了龜類早期演化中“缺失的一環”。從這個意義上說，這只體長超過2米、軀幹短的大型史前龜類可能是“世界上最重要的一隻龜”。



這一研究成果8月23日發表在國際科學期刊《自然》上。論文審稿階段的同行評議中說：“這絕對是一個特別重要的發現，這種三疊紀的原始龜類填補了龜類演化中的空白，說明瞭這種動物的早期歷史比人們此前所了解的要複雜得多。”



對於龜類，有關喙和牙齒的化石證據為何重要？眾所週知，現生龜類有甲殼，沒有牙齒，有著厚厚的角質喙。“這些特徵視覺上最直觀，所以人們就比較好奇，”李淳解釋道，其實龜類的身體結構與其他四足動物截然不同，很多其他特徵也需要加以研究。



當今生物界只有鳥類和龜類才有角質喙，人們最熟悉的就是鳥類那尖尖的、顏色各異的“骨質嘴”。伴隨著角質喙出現的現象之一，就是它們的口腔裡都沒有牙齒。因此，始喙龜身上既有角質喙，又有部分牙齒的“混合”形態，成為古生物學家最感興趣的部分了。



這是為什麼呢？原來，人們曾經認為的最古老龜類化石——三疊紀末期的原顎龜，看起來已經和現生龜類“幾乎完全一樣”，比如有背甲、腹甲、沒牙齒。



“這說明，在距今超過2億年的時間裡，龜類的身體模式基本沒有變化，而此前也看不到這些特徵產生的過渡環節，這太奇怪了。”