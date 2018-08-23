AI人機共學示範賽 首次高雄登場

大合照 中評社高雄8月23日（作者 鄂見智）高雄師範大學資訊教育中心攜手台南大學執行科技部數位經濟前瞻技術計劃團隊，首度在台灣共同辦理“IEEE計算智慧學會(CIS)人機共學”暑期夏令營，特別安排“紅面棋王”周俊勳，於8月23日下午在高師大10樓國際會議廳，示範人機共學創新模式，分享台灣團隊與日本及美國的最新合作研究成果，並邀請“教育部”資科司副司長劉文惠、高師大校長吳連賞、副校長王政彥、及高雄市教育局資訊教育中心主任林芳白等貴賓出席指導見證。



高師大科技學院院長鄭伯壎及台南大學教授李健興與波蘭華沙科技大學敎授(WUT) Jacek，於8月20日參訪科技部成大AI研究中心，並拜訪台南市政府教育局，討論台灣與波蘭未來在人工智慧技術與教育學習合作方向與整合應用，期望能夠藉由AI技術來協助小朋友認識人工智慧的未來教育學習應用，並且共同規劃邀請台南市及高雄市兩個教育局合作導入高中職AI教育。



高師大科技學院院長鄭伯壎強調說明，這次首度在台灣辦理的IEEE計算智慧學會人機共學暑期夏令營，邀請波蘭華沙科技大學Jacek教授及日本首都大學東京(TMU) Kubota敎授與大阪府立大學(OPU) Nojima教授來台授課講學，目的之一可以呼應新課綱及AI在台灣的未來趨勢，包含高中、大學到碩博士都可以參加，希望AI教材可以向下紮根，未來可以針對有興趣的老師及學生能有免費的AI課程。



台南大學教授李健興特別提到，目前教育部已經著手規劃中小學的AI輔學習教材，南大團隊與高師大團隊希望可以和台南市及高雄市教育局共同合作開發，並且推廣南大團隊科技部數位經濟前瞻技術計劃的成果到教學場域，包括：台.英.日語語言共同學習、圍棋共同學習及數學共同學習，期待2019年由台南市舉辦的少棒比賽可以結合人工智慧與機器人技術，融入學校英語學習環境，並且結合高雄市e-game平台及台南市愛測網平台，共同建置學習參數，進而應用推廣到更多的地方。



高師大校長吳連賞致詞表示，隨著AlphaGo的成功，學生和專業人士對於機器學習應用於遊戲領域特別感興趣。儘管電腦程式已經比人類玩家厲害（對上專業級玩家時亦然），機器學習領域仍然提供了十分有趣的前景；無論是從基本觀點、甚至是進一步限制遊戲玩法（使程式互相競賽），我們都能從中更好的理解機器智能，從而將其與人類智能進行比較，並從實踐角度出發，讓機器智能除了能用來指導專業玩家使其更上一層樓，更可以訓練遊戲的初學者。這次首辦的“計算智慧之人機共學”夏令營目標，就是招募熱愛計算型智慧（CI）領域、並強烈滿足求知欲的學生，一起來探討學習，相信所有與會學員都能滿載而歸。

