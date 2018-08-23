中評鏡頭：Kolas耳環搶眼　發言人好時尚

Kolas Yotaka的耳環受到電視台媒體關注。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月23日電（記者 楊騰凱）“行政院”發言人Kolas Yotaka在23日到“行政院”記者室向媒體說明南台灣大雨的防災措施，一對螺旋造型的耳環，體積比一般耳環大上不少，吸引到媒體注意。Kolas說，這對耳環，是很久以前自己買的。她也坦言，確實很少發言人會使用這種耳環。



23日下午電視台媒體向Kolas聊到耳環相當特別，很像一對螺絲。Kolas笑著說對啊，不過耳環中間那段其實是針，並非一體成形。媒體問道，發言人怎麼連耳環都這麼時尚？Kolas說，應該是很少發言人會用這種耳環，但這類耳環，走在街上很多人都會使用，有時候也有朋友會送耳環給她，有些也很適合搭配，只要符合她的個性，就會帶上它們，不過這對耳環，是很久以前自己買的。媒體稱讚這對耳環真的很有個性，Kolas也笑著道謝。



Kolas Yotaka是台灣花蓮玉里阿美族人，東海大學社會學系學士、東海大學社會學研究所碩士，歷任桃園市政府“原住民族行政局”局長、台灣原住民族電視台新聞部副理兼採訪中心組長、主播，以及“立法委員”、民進黨發言人。



今年7月“內閣”改組，原“行政院”發言人徐國勇出任“內政部長”，Kolas接棒“行政院”發言人一職，是民進黨執政以來，“行政院”第一位女發言人。