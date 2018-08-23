江西省委書記劉奇：工作上不做清談官

中評社北京8月23日電／把推進高質量、跨越式發展作為江西的首要戰略，關鍵是思想上不能固步自封，思路上不可搖擺不定，工作上不做清談官



站在全國和世界大格局中審視江西，我們既對江西發展日新月異、經濟社會穩中向好充滿信心，也為外部競爭咄咄逼人、自身發展面臨深層次矛盾而倍感壓力。江西發展不平衡不充分與發展質量不高的問題並存，加快經濟發展與加強生態環境保護的問題並存，基礎設施滯後等“硬環境”不足與思想觀念滯後等“軟環境”不優的問題並存。這些都是江西實現高質量、跨越式發展亟須破解的難題。



我們要牢牢把握發展這個第一要務，把推進高質量、跨越式發展作為江西的首要戰略，綳緊弦、鉚足勁，始終不能動搖，絲毫不可鬆勁，一步不容耽擱。關鍵是思想上不能固步自封，思路上不可搖擺不定，工作上不做清談官。



站在改革開放40周年的歷史節點上，在各地發展百舸爭流之際，面對前進道路上繞不過、躲不開的各種難題，面對新時代向我們提出的新課題，如何以更加開放的胸襟、更加寬闊的視野，登高望遠、主動作為？如何把握發展大局大勢，加強對重大問題的研究，找症結、找短板，更加清醒務實地探求江西高質量、跨越式發展路徑？如何以新擔當新作為，在這片曾經為中國革命作出重大貢獻和巨大犧牲的紅土聖地上書寫新的歷史榮光，讓4600萬老區人民過上更加富裕幸福的生活？這是我們必須回答好的時代之問、責任之問、初心和使命之問。



歸根結底，就是要在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，貫徹落實習近平總書記對江西工作的重要要求，推動思想大解放、改革再出發，實現思想解放和改革開放相互激蕩、觀念創新和實踐探索相互促進，不斷開拓富裕美麗幸福現代化江西建設的新境界，一步一個腳印把藍圖變成美好現實。要在深化對世情、國情、省情再認識的基礎上，不斷深化和完善富裕美麗幸福現代化江西建設的科學內涵、戰略路徑和重要抓手，做到“創新引領、改革攻堅、開放提升、綠色崛起、擔當實幹、興贛富民”。



建設富裕美麗幸福現代化江西，既有現實緊迫性，也需要持之以恒、接續奮鬥。要立說立行、久久為功，著力打造革命老區振興發展先行地、創新要素集聚地、內陸開放新高地、紅色基因傳承地和國家生態文明試驗區，把富裕美麗幸福現代化江西建設不斷推向前進，共繪新時代江西物華天寶、人傑地靈的新畫卷。

——江西省委書記劉奇日前在省委十四屆六次全會上說



來源：人民日報