澳5G排斥華為，對華說一套做一套　

中評社北京8月23日電／澳大利亞政府星期四禁止中國通信設備生產商華為為澳的5G移動網絡提供設備，它在一份聲明中說，那些可能受制於外國政府法外指令的供應商將使澳網絡容易受到未經授權的訪問或干預。聲明沒有點華為和中國的名字，但所有人都清楚它指的就是華為，以及中國另一生產商中興。



華為澳大利亞分公司星期四表示，澳政府此舉對消費者來說是一個極其令人失望的結果。



澳大利亞成為美國之外最嚴厲將中國生產商排除在外的西方國家，其星期四的決定無異於公然開了一個以國家安全名義歧視華為公司的先例。特恩布爾政府口頭上要改善對華關係，但行動上卻捅了對中國改革開放成果有代表意義的華為公司一刀。



華為是中國百分百的民營企業，也是高度國際化的公司，在世界一百幾十個國家裡參與了通訊網絡建設，其5G技術處於領先地位。美國排擠華為以國家安全為名，但很大一部分是市場保護和打壓中國高科技公司的私心，美國情報機構去年警告澳大利亞與華為合作的所謂安全風險，將擠壓華為市場空間的行動進一步擴展向自己的盟友。



澳一直是華為的用戶，它調整對華為的態度始於2012年禁止華為參與它的寬帶建設。澳的這一變化同美國及亞太盟友與中國之間的緊張因素逐漸增多是同步的。不能不說，澳大利亞受了華盛頓的影響，但又在一些領域“青出於藍勝於藍”，有了一些西方世界警惕中國的代表性表現。



英國也擔心華為的設備“有安全隱患”，於是專門成立了對華為進口設備及軟件安全的檢測中心，使它可以放心引進華為的技術。澳大利亞連英國模式都拒絕考慮，徹底將華為從本國5G市場掃地出門，這恐怕不僅僅是出於對5G網絡安全的考慮，它還在“站隊”，用這一決定向盟主美國奉上新的投名狀。

