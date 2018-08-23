騰訊西南區域總部落戶重慶

中評社北京8月23日電／ 騰訊西南區域總部將落戶重慶。8月22日，重慶日報記者從騰訊公司獲悉，騰訊在重慶的布局中，今年內將有兩件大事發生：一是將在重慶打造其西南區域總部，再是追加30億元投資的騰訊西部雲計算大數據中心二期工程開建。



據了解，騰訊自2013年落地重慶以來，業務範圍不斷拓展，目前已有騰訊雲、騰訊遊戲、客服服務部、信息安全部等團隊落地。截至目前，騰訊重慶分公司員工已超過400人，預計2018年底人數將達到1000人左右。年內，騰訊將在重慶打造其西南區域總部，與重慶一起，在大數據智能化領域攜手發展。



騰訊西部雲計算大數據中心於2013年在兩江新區啟動建設，一期投資30億元。該數據中心是騰訊繼天津、上海、深汕合作區三地之後的第四個自建大型數據中心集群，也是騰訊在西南地區重要的數據中心和網絡中心。其主要為西部乃至全國提供“一體化”的雲服務，以及向西南地區工業製造業提供科研級的高性能計算力和互聯網科技能力。今年，騰訊將追加30億元投資，建設其西部雲計算大數據中心二期工程。預計新增10萬台服務器。該中心兩期建成後，總計將達到20萬台服務器的容量。



本屆智博會上，騰訊還將與重慶市公安局進行戰略簽約。雙方將就警務大數據平台體系建設、民生警務建設等方面開展全方位、深層次合作，同時也將借助騰訊110平台打擊違法犯罪行為。



據騰訊相關負責人介紹，接下來，騰訊將與重慶在智慧城市、智慧政務、智慧旅遊、智慧醫療、智慧教育、智慧交通等領域開展合作。



來源：重慶日報