諸大建：“再出發”要瞄准全球城市升級版

中評社北京8月23日電／面向未來，面向世界，上海建設卓越的全球城市，這不是傳統意義上的全球城市，而是可持續發展導向的新全球城市，是全球城市的升級版。英國《衛報》有評論文章說，19世紀英國讓世界知道如何生產，20世紀美國讓世界知道如何消費，中國要引領21世紀就要告訴世界如何可持續發展。從可持續發展的角度看，討論上海改革開放再出發，需要引入願景驅動的回溯性方法，所謂始出於終（start with end）。高標準地瞄准全球城市的升級版，可以產生一些跨越式、非線性的大思路。



去年年底筆者到東京開會，得到東京政府有關建設全球城市的最新研究報告，可以給我們提供啟發。東京圍繞全球城市建設，由第三方組織聚集國際專家，基於可持續發展的概念研究建立了全球城市新版本的內涵與標準，包括三個維度六大指標。第一是金融與基礎設施的維度，第二是科技創新與文化創意的維度，第三是城市宜居性與生態環境的維度。報告將上海城市發展的現狀分為三個層級。金融與基礎設施屬於第一層級（前 10名），科技創新與文化創意屬於第二層級（前 20名），城市宜居性和生態環境屬於第三層級（前 30－40名）。上海改革開放再出發，關鍵是要從發展不均衡的全球城市1.0提升成為經濟有國際競爭力，同時各方面相對協調的全球城市2.0。針對其中的主要挑戰，筆者提出四個建議。



用好大學和研究機構的“智慧眾籌”



一是加強金融與科技融合。未來的全球城市升級版不是單一的金融中心，不是單一的科創中心，而是金融與科技的大融合，科技金融（Fintech）已經成為全球城市發展的戰略性話題。很長一段時期，上海有關金融中心與科創中心的研究與政策是分列的，思考“再出發”，需要破解上海金融發展如何支持科技創新的話題，要將上海的金融優勢轉化成為創新創意優勢，通過融合釋放出乘數倍增的效應。最近成立的上海臨港金融－科技聯合園區是值得做大做好的例子。



二是加強政府、企業、大學互動。傳統的全球城市發展主要涉及政府與企業之間的互動，全球城市的新版本強調政府、企業、大學之間的三螺旋和互動，這是全球城市合作治理的新要求。大學是溢出人才，企業是科技創新，政府是提供包容性的發展環境，這三個主體之間相互聯動，才能讓上海的再出發與建設全球城市新版本的願景相一致。特別是，上海的大學與學科有接地氣的社會服務能力，與上海城市的產業與社會相容性強，可以為上海建設卓越的全球城市提供強大的智力支撐。我們不用總是嘆息上海錯過了什麼，但是一定要用好上海那麼多大學和研究機構的“智慧眾籌”。