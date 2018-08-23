唐亞陽：構建清朗網絡空間　培育懂網時代新人

中評社北京8月23日電／5年前，習近平總書記在全國宣傳思想工作會議上強調：“我們必須把意識形態工作的領導權、管理權、話語權牢牢掌握在手中，任何時候都不能旁落，否則就要犯無法挽回的歷史性錯誤。”



高校是意識形態工作的前沿陣地，而互聯網已經成為高校意識形態建設的重要場域，我們必須牢牢把握高校網絡意識形態工作的領導權、管理權、話語權，構建清朗網絡空間，推進高校健康發展。



始終堅持科學的理論指導，填好“壓艙石”



“理論是實踐的先導，思想是行動的指南。”要把握高校網絡意識形態工作的領導權、管理權、話語權，須學懂、弄通、落實習近平新時代中國特色社會主義思想。



學懂是前提。要推進習近平新時代中國特色社會主義思想進教材、進課堂、進頭腦，增強高校師生的認知認同、情感認同、理性認同和行為認同。



弄通是關鍵。要聯繫地而不是孤立地、系統地而不是零散地、全部地而不是局部地深入理解學習習近平新時代中國特色社會主義思想，將其與黨的十八大以來高校網絡意識形態安全工作的實踐貫通起來。要準確把握高校網絡意識形態工作的客觀實際，不能孤立片面、就事論事或者搞形式主義。



落實是目的。要將習近平新時代中國特色社會主義思想蘊含的世界觀和方法論運用到認識、分析和解決網絡意識形態問題當中去，構建符合新時代需求的高校網絡意識形態新環境。



始終堅持社會主義辦學方向，校准“指南針”