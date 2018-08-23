王耀等：為長江經濟帶發展提供有力文化支撐

中評社北京8月23日電／經濟與文化緊密相聯。發展長江經濟帶引發人們對長江文化帶的思考。長江文化帶是指以長江經濟帶為基礎、以長江流域城市為依托，通過經濟生產、航運商貿、人民往來等形式和機制形成的文化帶。在國家大力推進長江經濟帶發展的大背景下，應高度重視長江文化帶建設，使長江各區域實現文化互融互通，為長江經濟帶發展提供有力文化支撐。



長江經濟帶發展需要文化支撐



當今世界，文化在經濟發展中的作用越來越大，文化與經濟相互滲透、相互作用、相互促進，日益成為一個整體。一方面，在經濟發展過程中智力、心理、習慣等文化因素的作用不斷強化，存在一種經濟日益文化化現象；另一方面，由於文化本身具有一定經濟屬性、產業屬性，越來越多的文化產品被推向市場，由市場來供給、交換、配置，文化產業成為新的經濟增長點，出現一種文化日益經濟化情況。經濟與文化的緊密關係，決定了長江經濟帶發展需要長江文化帶的支撐。缺乏文化認同和共同價值的經濟帶往往難以成為一個有機整體。沒有長江文化帶的支撐，長江經濟帶也難以持續健康發展。



長江經濟帶競爭力的提升需要文化的支撐。文化是國家、區域核心競爭力的重要因素，為區域發展提供新的經濟機會。今天，在某些領域，文化競爭力正由“軟實力”轉化為“硬實力”。對長江經濟帶而言，其競爭力的提升同樣離不開文化的支撐。以文化產業、文化創意提升長江經濟帶競爭力、促進經濟發展是一條現實可行的路徑。



長江經濟帶凝聚力的形成需要文化的促進。長江經濟帶橫跨我國東、中、西部，包括長三角城市群、長江中游城市群、成渝城市群三大城市群。在如此廣袤的土地上如何增強各省市之間的親和力？除了傳統的市場相通和利益相關，文化相融和情感相親亦可起到重要作用。長江文化帶建設對於增強長江經濟帶的親和力起著不可或缺的黏合劑作用。



長江經濟帶實現共抓大保護、不搞大開發需要文化的參與。長江經濟帶建設中的“不搞大開發”並不意味著無所作為，而是要以“大保護”為抓手，倒逼長江沿岸各地走上生態優先、綠色發展的新路子，實現科學發展、可持續發展，這就需要生態文化的支撐。而且，文化產業是天然的綠色產業、綠色經濟，推動長江文化帶和長江流域文化產業發展可以使長江經濟帶真正走上綠色發展之路，實現保護與開發的有機統一。