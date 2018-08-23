中船重工3名黨員為搶救國家重點試驗平台犧牲

中評社北京8月23日電／8月20日，受強烈台風“溫比亞”影響，大連遭受罕見狂風暴雨，停泊在七六〇所南碼頭的國家某重點試驗平台在巨浪的襲擊下出現險情。危急時刻，為了國家財產，為了軍工裝備，為了同胞生命，七六〇所黨委委員、副所長、研究員黃群等12名同志緊急前往碼頭抗險，確保試驗平台及其4名保障人員安全。



抗險過程中，黃群同志，以及共產黨員、七六〇所某試驗平台負責人宋月才同志，共產黨員、七六〇所某試驗平台機電長姜開斌同志不幸罹難、壯烈犧牲，用寶貴的生命保護了試驗平台及其保障人員的安全。



8月19日，宋月才接到“溫比亞”台風預警通知，及時進行防台部署。黃群與規劃處副處長孫遜等多次趕赴碼頭，檢查落實情況。為實時掌握動態，黃群當晚在辦公室通宵值班。8月20日早晨，台風風力持續加大，狂風巨浪襲向碼頭，試驗平台部分纜樁已因受力過大嚴重變形至斷裂，纜繩脫落，安全受到極大威脅，情況非常危急，如不進一步採取措施，很有可能會造成試驗平台失控、毀損、傾覆、沉沒及其保障人員傷亡。在此緊急關頭，黃群、宋月才、姜開斌等12名同志奮不顧身、毫不猶豫地衝向碼頭，去加固試驗平台纜繩。在抗險救災的過程中，接踵而至的巨浪將7名人員先後捲入海中。



險情發生後，中船重工黨組書記、董事長胡問鳴立即部署抗險救援工作，並安排集團公司副總經理何紀武趕赴現場指揮。七六〇所領導班子現場全力組織救援，並及時報告大連市救援應急辦、大連市公安局、遼寧省海事局，聯繫120急救中心等前來協助營救。大連市委、市政府高度重視，迅速組織多方專業力量實施救援。



經全力施救，7名落水人員中有4人獲救，黃群、宋月才、姜開斌3名同志壯烈犧牲。



該試驗平台是用於科研試驗的專用海上試驗裝備，對提升我國船舶多項核心關鍵技術水平具有重要意義。黃群、宋月才、姜開斌等同志視國家利益高於一切，視同志生命高於一切，在危急時刻，不顧個人安危，挺身而出，用自己的英雄壯舉和寶貴生命保證了試驗平台及其保障人員的安全，是新時代中船重工黨員、幹部不忘初心，牢記使命，信念堅定，許黨報國的先進典型。



8月21日，在集團公司召開的黨組擴大會議之前，與會人員全體起立，為在抗險救災中英勇犧牲的黃群、宋月才、姜開斌3位同志默哀，向英雄致敬。中船重工黨組要求，集團公司全體黨員要向黃群、宋月才、姜開斌等同志學習，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，對黨絕對忠誠，對國防事業無限熱愛，為把中船重工建成具有全球競爭力的世界一流企業、為建設世界一流海軍不懈奮鬥。



來源：澎湃新聞網