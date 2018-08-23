寧凱：高等教育要培養社會主義建設的積極行動者

中評社北京8月23日電／日前，教育部組織召開改革開放40年來第一次全國高等學校本科教育工作會議，標誌著高校人才培養工作進入提高質量的升級期、變軌超車的機遇期、改革創新的攻堅期。



當前，中國正處於改革開放的深水區、攻堅期，高等教育培養社會主義建設的積極行動者，必須是有志者、實幹者、支持者，而不是迷茫者、旁觀者、反對者。



高等教育培養的人才必須是有志者。“志不立，則天下無可成之事”。馬克思在17歲時便立志為同時代的人完美、為他們的幸福而工作，使自己達到完美。毛澤東從小懷揣救國救民的志向，心系貧苦百姓，帶領中華民族實現了民族獨立。一代代偉人的先進事跡為青年學生作出了指引，也為高等教育培養擁有家國天下胸懷的人才指明了方向。社會主義的建設者與接班人，必須積極行動、主動作為，深刻回答“怎麼立志、立什麼志”的問題，立長志，而非常立志，堅定愛國之志、愛黨之情、奉獻社會之決心，堅定社會主義和共產主義理想信念，並為之奮鬥。



高等教育要培養的人才必須是實幹者。“善謀者行遠，實幹者乃成”。實幹是一種高尚的境界、可貴的品質、成就事業的作風。實幹者在任何時候都“不馳於空想、不騖於虛聲”，拒絕指手畫腳、袖手旁觀、高高在上。古時成就風景名勝的杭州蘇堤、造福一方百姓的蜀地都江堰，無一不是實幹者書寫的歷史傳奇。當代，貴州遵義的“大發渠”，也在向我們傳遞著務實勤奮的精神。中華民族的偉大復興、社會主義事業的建設，迫切需要一代又一代青年學生爭做付諸行動、勇於實踐的實幹者。



高等教育要培養的人才必須是有胸懷和擔當的支持者。“事成於和睦，力生於團結”。人不可能在任何時候任何場合都是主角，有主角就一定會有配角，作為支持者的配角也必須有足夠的胸懷和擔當，給成事者送去鮮花和掌聲，而不是嫉妒和絆子；給失敗者帶去安慰和鼓勵，而不是冷言和落石。高等教育不是“精致的利己主義者”獲取高學歷的階梯，不是培養求權逐利的“成功者”和浮躁奢華、引領風尚的各路明星，而是培養具有責任感和崇敬感，對國家和社會有所擔當的人。立足當下和學生本色，廣大青年學生從物質或精神，從言語或行動，不論貢獻大小、不論支持多少、不論參與深淺，從學習、生活或工作中，積累、傳播、輸送正能量，全身心投入中華民族偉大復興中國夢的實踐。



培養社會主義建設者和接班人是高等學校的使命與責任，高校要準確把握高等教育基本規律和發展實際，唱響人才培養主旋律，全面提升人才培養能力，造就堪當民族復興大任的時代新人。同時，廣大青年學生要養成積極、樂觀、向上的態度、行為和習慣，知行合一、身體力行，努力成為社會主義建設的積極行動者。



（來源：中國教育報）