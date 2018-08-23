北京年底前啟動分配近萬套公租房

中評社北京8月23日電／在近期西城、海淀、豐台三區新增5000套公租房配租的基礎上，市、區住房保障部門繼續加大工作力度，力爭年底前再啟動近萬套房源分配工作。



記者了解到，這批規模較大的項目分別位於通州區台湖、朝陽區百子灣、朝陽區焦化廠。



目前，市、區住保部門正從兩方面加大工作力度，督促建設單位加快工程進度，保證工程質量，加快完善項目周邊市政設施與公共服務設施，確保與住宅同步交用。其次，加快項目租金評定，綜合考慮項目建設、運營和管理成本，參考同地段、同類型住房的市場租金水平確定。



目前，通州區台湖銀河灣、拾景園、盛達嘉園、璟秀欣苑等公租房項目的標準租金為31元／建築平方米·月。朝陽區近期公開搖號的高井公租房項目的預估標準租金為不高於65元／建築平方米·月。



據悉，上述公租房項目都將嚴格按照《北京市公共租賃住房建設與評價標準》要求實施建設，房屋建築面積不會超過60平方米。符合條件的北京城鎮中低收入家庭還可以申請租金補貼。



■ 具體項目及其情況



通州區台湖項目



位於通州區台湖鎮站前街，毗鄰亦莊線次渠站，目前部分標段已實現結構封頂。該項目採用了裝配式精裝修，部品部件全部實現工廠生產、現場標準化流程安裝，大幅度提升了公租房裝修精度。同時，為滿足承租家庭的生活需求，該項目同步配建有商業樓、幼兒園、小學、地下車庫等豐富的公共服務配套設施。