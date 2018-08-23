多地扶貧弄虛作假遭曝光

中評社北京8月23日電／近年來，各地屢屢曝光查處在脫貧攻堅工作中搞“被脫貧”“數字脫貧”等弄虛作假問題案例。這些問題嚴重偏離“脫真貧、真脫貧”精神要求，既影響了脫貧攻堅進程和質量，又損害了黨和政府形象。



1.虛報數字，1畝辣椒報5畝，1頭牛寫6頭



“李老伯，你們兩口子年紀這麼大了，還種5畝辣椒，身體吃得消嗎？”“還可以，只種了1畝地，最多采摘的時候，請人幫個忙。”重慶市委第七巡視組在彭水苗族土家族自治縣新田鎮河門村走訪時，村民李德龍不經意的一句話，揭開了“紙上脫貧”的真相。1畝辣椒寫成5畝，李德龍的年收入也從3000元“漲”到了15000元，從而順利“脫貧”。忠厚老實的李老伯怎麼也沒想到，自己就這樣“被脫貧”了。



該巡視組還發現，與此情形類似，聯合鄉龍池村貧困戶高元合，2017年規劃養殖12頭豬，實際連豬圈都沒有；羅貴林規劃養殖10頭豬、6頭牛，實際只養了3頭豬、1頭牛。



2.無中生有，憑空捏造養殖收入8000多



2016年10月，湖北省武穴市水產局漁政船檢港監管理局船檢股副股長、駐石佛寺鎮孫福二村第一書記劉素兵等人弄虛作假，無中生有，使尚未脫貧戶“被脫貧”。



在脫貧驗收工作中，劉素兵和市水產局職工、結對幫扶工作人員項明強，為使貧困戶孫某某達到脫貧條件，在孫某某沒有養雞養豬的情況下，虛報孫某某當年養雞養豬收入8018元，致使不符合脫貧條件的孫某某成為脫貧戶。



最終，紀檢監察機關分別給予劉素兵、項明強黨內警告處分。



3.不負責任，導致貧困戶被錯退脫貧