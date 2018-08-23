陳學聖按鈴控告綠議員王浩宇加重誹謗罪

國民黨桃園市長參選人陳學聖前往桃園地檢署，按鈴遞狀控告桃園市民進黨議員王浩宇加重誹謗罪。（照片：陳學聖競選辦公室提供） 中評社桃園8月23日電／中國國民黨桃園市長參選人陳學聖23日下午三點前往桃園地檢署，按鈴遞狀控告民進黨桃園市議員王浩宇加重誹謗罪，同時發表三點聲明。陳學聖表示，提告旨在捍衛從政30年的名譽、證明自己的清白之外，也要杜絕蓄意汙衊抹黑的爆料文化，希望被告對自己的言行舉止負責，宣布辭去市議員一職，且退出政壇。



陳學聖下午3點出示刑事告訴狀現身桃園地檢署按鈴遞狀控告王浩宇，陳學聖說，王浩宇不經查證，公然在所屬服務處召開記者會，並在經營的粉絲專頁及電視節目“54新觀點”直指本人收受回扣，嚴重詆毀本人形象，經與委任律師溝通，正式依刑法第28條；第309條第1項、第2項；第310條第1項、第2項加重誹謗罪提告。



陳學聖也質疑表示，議員的職責是監督市府，經發局副局長王允辰、市府顧問鄭義雄(乾爹)涉嫌收賄包庇違建工廠，經桃園地院審理終結，2人分別依貪瀆交付賄賂罪，以及不違背職務收賄罪判刑，為何沒看到該議員質疑鄭文燦指使收回扣。另外，衛生局前副局長陳世璋、許景鑫涉嫌當“門神”，協助特定藥局規避罰鍰，僅以“行政指導”結案，把衛生局頒定的裁罰基準表視於無物，桃檢依貪污圖利罪嫌起訴2人，昨天陳世璋、許景鑫也遭“監察院”彈劾，該議員關心過嗎？是否也該懷疑市長。



陳學聖強調，未來若王議員有任何的真憑實據，可直接向檢調單位舉發，他一定會到案說明，不會有所迴避，不想在不經查證的爆料中浪費社會資源，未來也不會隨之起舞。同時也希望被告對自己的言行舉止負責，宣布辭去市議員一職，且退出政壇。



陳學聖說，上午參加楊梅區、八德區與中壢區的活動時，所有的民眾都同聲譴責被告，也替他加油打氣，讓他感到窩心，在此謝謝媒體的關心，相信桃園市民需要一個真正會做事，不會亂花錢、不邀功的市長，陳學聖要翻轉桃園說到做到。