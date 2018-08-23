郭正亮為不實言論向連戰致歉　連勝文不滿

針對郭正亮今天終於願意向他道歉一事，連勝文在臉書發文表示，遲來的正義，還是正義嗎？（照片：連勝文臉書） 中評社台北8月23日電／民進黨“立委”郭正亮在2014年台北市長選舉期間，在網路上發表批評連家的言論，連戰憤而提告求償1元並要求登報道歉，今日開庭，郭的律師23日當庭朗讀聲明向連戰道歉，郭正亮坦承“一切都是政治操盤”並願意道歉，連戰將同意撤告、官司將落幕。



連戰兒子連勝文隨即在臉書發文表示，遲來的正義，還是正義嗎？他痛批此人如今又要去幫民進黨候選人對付老柯。連勝文還表示，希望這種傷人祖宗八代的惡質手段，不要再發生在任何一個人的身上！



連勝文在2014年參選北市長，郭在臉書及網路上發表批評連家言論，包括“發行TDR坑殺台灣散戶”、“兩岸最大權貴”或“沒有連家的國民黨，至少可以清廉一點點”等，事後遭連戰提告求償，但台北地院判決連戰敗訴，連不服提上訴。



高院審理後，案件出現大逆轉，郭正亮同意認錯道歉，並在法官要求下，由律師當庭朗讀聲明“本人於2014年台北市長選舉期間，因引述不實相關報道而發表之言論，使連戰先生及其家人受到傷害，本人對此表達歉意。”



連勝文的臉書全文如下：



遲來的正義，還是正義嗎？



這位當庭道歉，承認是2014年為柯文哲政治操盤的人，採取最惡劣的負面選舉手法，不只批鬥，抺紅我及我的家人，甚至以踐踏，污衊我祖宗三代的方式來輔選老柯，而根據近日報載，同一人現在又要去幫民進黨候選人對付老柯，這個大概就是所謂“改變成真”吧？只是不知道究竟是誰改變？



其實選舉的本質應是就現任者執政的缺失進行攻防，或是競爭者間就政見優劣論戰；雖然台灣選舉中理性思辯的空間很少，但我還是希望這種傷人祖宗八代的惡質手段，不要再發生在任。何。一。個。人。的身上！