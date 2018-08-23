澳洲禁華為參與5G建設　外交部：嚴重關切

中評社北京8月23日電／2018年8月23日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



一、應國務委員兼外交部長王毅邀請，老撾外長沙倫賽·貢瑪西將於8月25日至28日對中國進行正式訪問。



二、應國務委員兼外交部長王毅邀請，希臘外長尼科斯·科齊阿斯將於8月26日至30日對中國進行正式訪問。



三、應國務委員兼外交部長王毅邀請，秘魯共和國外交部長內斯托爾·弗朗西斯科·波波利西奧·巴爾達雷斯將於8月26日至29日對中國進行正式訪問，並舉行兩國外交部間第十次政治磋商。



問：中美雙方今天開始實施新一輪相互加征關稅措施。同時，中美正在華盛頓進行貿易磋商。你能否介紹磋商進展情況？既然雙方已經開始相互徵稅，磋商還有什麼意義呢？



答：關於美方對160億美元中國商品加征關稅一事，中國商務部新聞發言人已經表明了中方的嚴正立場。為維護多邊貿易體制、捍衛中方自身合法權益，中方已經採取了必要的回擊措施。



關於中美雙方正在華盛頓舉行的貿易磋商，我們已多次表明立場。我們希望美方同中方相向而行，本著理性、務實的態度，同中方一道認真談出好的結果。具體磋商情況，我們不便透露。相信你已注意到，美國白宮發言人昨天也表示磋商正在進行中，未作任何評論。



問：澳大利亞政府今天宣布禁止華為參與澳5G網絡建設，並在聲明中稱不希望受外國政府、特別是與澳法律制度不同的外國政府影響的公司參與相關建設。中方對此是否有關切？是否認為這對中澳關係是個衝擊？



答：我們注意到澳大利亞政府發表的有關聲明，也注意到了有關方面作出的回應。我們對澳方有關聲明表示嚴重關切。



中國政府一貫鼓勵中國企業在遵守國際規則和當地法律基礎上開展對外經濟合作。中澳企業合作的本質是互利雙贏的。澳方應該為兩國企業合作提供便利，這不僅符合中國企業利益，也符合澳大利亞企業和消費者利益。澳方不應利用各種借口人為設置障礙、採取歧視性做法。我們敦促澳方擯棄意識形態偏見，為中國企業在澳運營提供公平競爭環境。



問：據了解，日本昭和天皇直到晚年仍對戰爭責任感到在意。1980年，中國國務院總理華國鋒訪問日本時，昭和天皇一度想表示對戰爭的歉意，但因身邊的政府人員反對而作罷。中方對此有何評論？



答：對於日本軍國主義分子發動的侵華戰爭，我們的立場是非常明確的，也是一貫的。



我們認為，日本有關人士對那場侵略戰爭採取正確的認識是應有的負責任態度。一直以來，我們也敦促日本政府能夠切實正視和深刻反省侵略歷史，恪守迄今在歷史問題上作出的鄭重表態和承諾，妥善處理歷史問題。



問：俄羅斯外交部表示，俄羅斯邀請了12個國家出席9月4日在莫斯科舉行的阿富汗問題會議。請問中方是否參會？將派哪位外交官出席？



答：阿富汗問題的政治解決離不開國際社會特別是地區國家的支持和參與。中方支持俄羅斯為推動阿富汗實現和平和解發揮積極作用，正就莫斯科會議事與俄方保持溝通。中方願與各方一道，為阿富汗盡早實現和平、穩定與繁榮作出努力。



問：美國網絡媒體Buzzfeed記者李香梅稱，中國政府拒絕為其延長在華記者簽證。中方能否解釋原因？



答：中國政府依法依規受理外國記者來華簽證事宜。



問：據報道，8月20日，中國的和平方舟醫院船結束了對巴布亞新幾內亞、瓦努阿圖、斐濟和湯加四個太平洋島國的醫療援助任務。你能否介紹和平方舟醫院船在以上四國開展工作的有關情況？



答：你說的沒錯。從7月11日至8月20日，執行“和諧使命--2018”任務的中國海軍和平方舟醫院船先後對巴布亞新幾內亞、瓦努阿圖、斐濟和湯加進行了友好訪問並為當地民眾提供人道主義醫療服務。值得一提的是，對於巴布亞新幾內亞、瓦努阿圖和斐濟，和平方舟醫院船均是第二次往訪。



和平方舟醫院船的到訪受到上述國家政府和民眾的熱烈歡迎。為滿足當地人民需求，和平方舟全天候開展診療服務，滿負荷高效運轉。根據我目前掌握的情況，訪問期間，和平方舟醫院船在巴布亞新幾內亞累計為6209人次提供了免費診療，在瓦努阿圖免費診療4696人次，斐濟免費診療6577人次，湯加免費診療5532人次。



巴新總理奧尼爾、瓦努阿圖總統摩西和總理薩爾維、斐濟總理姆拜尼馬拉馬、湯加首相波希瓦和王室公主皮洛萊烏等多位島國領導人都登上了和平方舟醫院船，高度讚賞和感謝中國政府和人民的無私幫助，表示和平方舟給當地人民帶來了健康與幸福，彰顯和深化了各自國家和中國之間的深厚友誼，期盼和平方舟下次再來訪問。



和平方舟醫院船訪問有關太平洋島國是中國弘揚國際人道主義精神、踐行“和平、發展、合作、共贏”外交理念的具體體現，對於加強中國和有關太平洋島國衛生、人文等領域交流合作，推動雙方友好關係發展具有重要意義。中方將繼續為增進島國人民福祉、支持島國經濟和社會發展、促進地區和平與繁榮作出自己的努力。



問：外界都在猜測李香梅記者簽證被注銷是因為其報道新疆人權問題。你認為是出於這個原因而注銷她簽證嗎？



答：不管有關方面作出什麼樣的猜測，首先前提就是錯的。不存在你說的這個人簽證被注銷的問題，因為她本來就不是常駐中國的記者。