俄媒：俄重點高校漢語學習專業發展如雨後春筍

中評社香港8月23日電／衛星新聞據“5-100計劃”新聞處發佈的消息，近年來，俄羅斯重點高校漢語學習專業發展如雨後春筍，漢語教學規模不斷擴大，入學考試競爭激烈。



"5-100計劃"新聞處對衛星通訊社稱，俄國立研究型大學"高等經濟大學"開設漢語教學的"東方學"專業每年接收80人，已經連續2年入學分數保持在298分，最高分為300分。在該高校，共計有約300人將漢語作為第一外語學習。此外，還有近200人將漢語作為第二外語。該校還有漢語補充輔助教育計劃。



2018年教育科學部將遠東聯邦大學的"東方學和非洲學"方向招生人數提高了4倍，從20人提高到120人。而且入學分數依然很高，為243分，總分300分。目前，遠東聯邦大學有348名學生以漢語為第一外語，另有347人將其作為第二外語。



秋明國立大學學習漢語的人數近5年來增長了1倍。2017-2018學年，有142名學生學習漢語。5年來，秋明國立大學總共有482人學習漢語。



在喀山聯邦大學有3個方向的學生學習漢語："亞洲和非洲國家歷史"、"亞洲和非洲語言與文學"、"亞洲和非洲國家經濟"。喀山聯邦大學里學習漢語的人越來越多。2014-2015學年有265人，2015-2016學年為386人。此外，該大學的葉拉布加分校和卡馬河畔切爾內分校也可以學習漢語。這裡有中國語言與文化中心。在補充輔助教育框架下有喀山聯邦大學孔子學院語言培訓班，並且在喀山聯邦大學UNIVERSUM+ 能力開發中心，每學期有約100人學習漢語。除了漢語，這些培訓班上還教授書法，準備漢語水平（HSK）考試，還有兒童班。



"5-100計劃"是俄羅斯為支持本國一流高校而啓動的國家項目，目前共有21所高校入選。