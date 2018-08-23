李克強主持召開國務院西部地區開發領導小組會議

中評社北京8月23日電／8月21日，中共中央政治局常委、國務院總理、國務院西部地區開發領導小組組長李克強主持召開國務院西部地區開發領導小組會議，部署深入推進西部開發工作。



新華社消息，中共中央政治局常委、國務院副總理、國務院西部地區開發領導小組副組長韓正出席。



會上，國家發展改革委匯報了西部開發進展等情況。西部各省區市政府負責同志發了言。李克強說，黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，西部地區經濟社會發展取得了新的歷史性成就，對全國發展起到了重要支撐作用。西部地區是我國發展的巨大戰略回旋餘地，也是全面建成小康社會、實現現代化的重點難點。當前，面對國內外環境的新變化，要按照向高質量方向發展、解決發展不平衡不充分問題的要求，緊緊依靠改革開放創新，促進西部地區發展動力增強、產業結構升級、民生不斷改善，為全國經濟保持穩中向好拓展空間。



李克強指出，西部地區要提高自我發展能力，必須進一步營造更具競爭力的“軟環境”。要立足深化“放管服”改革釋放活力，著力解決阻礙企業發展、群眾辦事難等突出問題，在降低制度性交易成本上邁出更大步伐。要立足自身實際推創新，以“雙創”為抓手，促進提升西部產業競爭力，在培育新動能和傳統動能改造升級上邁出更大步伐。要立足區位特征推開放，積極打造內陸開放高地，在提升對內對外開放水平上邁出更大步伐。



李克強說，要把調整優化經濟結構和擴內需更好結合起來，突出重點補短板，抓緊推進一批西部急需、符合國家規劃的重大工程建設。國家將加大支持，西部地區也要通過深化改革積極吸引民間資本進入。加快開工建設川藏鐵路、渝昆鐵路等大通道，打通公路“斷頭路”，進一步推動電力、油氣、信息等骨幹網絡建設。推進滇中引水、桂中抗旱二期、引黃濟寧、引洮二期等重大引調水工程，加大對三北防護林等重大生態工程的支持。結合推進新型城鎮化，創新投資和運營機制，加快城鎮污水、垃圾處理設施建設，發揮改善生態環境和滿足民生急需的雙重效益。優化消費環境，鼓勵發展網購、文化、健康等新興消費，更大釋放西部市場消費潛力。



李克強指出，要堅持以人民為中心的發展思想，立足我國仍是最大的發展中國家和仍處於社會主義初級階段的基本國情，盡力而為、量力而行，促進西部地區民生不斷改善。堅決打贏精准脫貧攻堅戰，堅決兜住保障困難群眾基本生活的底線。著力推動基本公共服務均等化，運用“互聯網+”等新模式使邊遠貧困地區享有更多優質教育、醫療資源，提高西部就業、養老等公共服務水平。



李克強強調，西部地區開發領導小組成員單位和西部各省份要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，奮發有為、主動作為，推動西部地區改革開放和經濟社會發展取得新成就。



孫春蘭、劉鶴、王勇、肖捷、巴特爾、何立峰出席。