職務犯罪外逃人員年底前投案　從輕處罰

中評社北京8月23日電／為依法懲治職務犯罪，貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，給境外在逃職務犯罪嫌疑人、被告人、罪犯（以下統稱“職務犯罪案件境外在逃人員”）以改過自新、爭取寬大處理的機會，根據《中華人民共和國刑法》和《中華人民共和國監察法》等有關規定，特公告如下：



一、職務犯罪案件境外在逃人員自本公告發布之日起至2018年12月31日前，向監察機關、公安機關、人民檢察院、人民法院或者其所在單位、城鄉基層組織等有關單位、組織自動投案，或者通過我國駐外使領館向監察機關、公安機關、人民檢察院、人民法院自動投案，如實供述自己罪行，可以依法從輕或者減輕處罰。其中，有效挽回被害單位、被害人經濟損失，積極退贓的，可以減輕處罰；犯罪較輕的，可以免除處罰。



二、職務犯罪案件境外在逃人員委托他人代為表達自動投案意思，或者以書信、電報、電話、郵件等方式表達自動投案意思，後本人回國到案接受辦案機關處理的，視為自動投案。



三、鼓勵職務犯罪案件境外在逃人員的親友積極規勸其盡快投案自首。經親友規勸投案的，或者親友主動報案後將職務犯罪案件境外在逃人員送去投案的，視為自動投案。



四、職務犯罪案件境外在逃人員具有揭發他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件的，或者有積極協助抓捕其他在逃人員等立功表現的，可以依法從輕或者減輕處罰；有重大立功表現的，可以依法減輕或者免除處罰。



五、職務犯罪案件境外在逃人員要認清形勢，珍惜機會，盡快投案自首，爭取從寬處理。在公告期限內拒不投案自首且隨後被引渡或遣返的，監察、司法機關將依法從嚴懲處。窩藏、包庇、資助職務犯罪案件境外在逃人員，幫助職務犯罪案件境外在逃人員毀滅、偽造證據，掩飾、隱瞞、轉移犯罪所得及其收益，構成犯罪的，將依法追究刑事責任。



六、鼓勵和保護廣大人民群眾和海外有關組織、個人積極舉報，動員、規勸職務犯罪案件境外在逃人員投案自首。提供職務犯罪案件境外在逃人員藏匿線索，經查證屬實的，有關部門將依法對舉報人給予獎勵，並對舉報人的人身安全予以相應保護，對個人信息嚴格保密。對威脅、報復舉報人，構成犯罪的，依法追究刑事責任。



七、境外在逃經濟犯罪嫌疑人、被告人、罪犯參照適用本公告。



八、本公告自發布之日起施行。





國家監察委員會



最高人民法院



最高人民檢察院



公安部



外交部



2018年8月23日