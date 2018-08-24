汪毅夫：閩南方言裡的“賣某” 惡俗

全國台灣研究會副會長汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京8月24日電（作者 汪毅夫）顧頡剛教授曾談論方言學與民俗學相結合的學術方法，他說：“以風俗解釋方言，即以方言表現風俗，這是民俗學中新創的風格，我相信其必有偉大的發展”。茲舉一例來說明與此方法論相關的方言同民俗的關聯。



在閩南方言裡，“賣某”就是賣老婆。將老婆當做廉價商品，賣了換錢以解急需。這是“萬惡的舊社會”之一種惡俗。造成這種惡俗的社會原因是多方面的，貧窮是其中之一。應該注意到，“賣某”的買方往往也是窮人，娶不起妻、也買不起房的窮人。窮而無房，買來的妻子只能住在原處。一到夜晚，買方到了，原夫當然要到客廳邊上困覺，於是有閩南方言俗諺“賣某困廳邊”記錄其尷尬的狀況。平日裡，原夫同原妻的關係變了，不再是夫妻，但似乎仍是家人，似乎是兄妹或姐弟了。於是，又有閩南方言俗諺“賣某做大舅”表現這惡俗的不人道。從女性的立場來考量，被當做商品買來賣去、被當做物品移 來挪去，陷女性於困窘，其情何以堪！



閩南方言“賣某”及“賣某困廳邊”、“賣某做大舅”，究竟是“什麼情況”？當然只能“以風俗解釋”之；而閩南方言“賣某”及“賣某困廳邊”、“賣某做大舅”則記錄或者說“表現”了風俗之種種情況也。



2018年8月23日記於北京



（作者汪毅夫系全國台灣研究會副會長）

