中評關注：潘孟安重兵布署屏東市滅藍軍堡壘

屏東縣長潘孟安與屏東市長參選人李清聖的看板就掛在屏東市的樞紐要道上。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東8月24日電（記者 高易伸）距離選戰不到百日，被外界戲稱提名就當選的民進黨屏東縣長潘孟安目前正重兵佈屬屏東市及屏東縣原鄉地區，要把屏東縣對藍軍最有利的幾處拔起。



屏東是綠遠大於藍，2014縣長選舉，民進黨潘孟安得票率62.93%、國民黨簡太郎僅37.07%。屏東33個鄉鎮市，8個原民鄉國民黨一直佔優勢，其餘參選人多掛無黨籍居多，人口佔屏東縣四分之一強的屏東市是少見的藍綠對決，潘孟安這次擺出勢在必得的氣勢。



2014屏東市長國民黨林亞蒓拿下54.65%得票率、民進黨邱名璋45.34%，藍軍險勝。林亞莼夫婦去年遭屏東地方法院依《貪污治罪條例》重判2人16年刑期、遞奪公權5年。屏東市長遺缺由縣政府指派前議長程清水接任“代理市長”，期盼能“超越藍綠”，但程與潘孟安交情頗深，被地方視為“師徒情誼”，有沒有“超越藍綠”見仁見智。



根據“主計總處”統計，屏東縣總人口數從1997年的91.3萬掉到今年7月的82.8萬人，21年間屏東縣流失人口達8.5萬人，平均每年有4047人離開故鄉到外地討生活。而選擇留在屏東縣的大專學歷以上勞動力失業率去年高達5.9%，高於全台4.1%。



近年兩岸關係呈現敵意螺旋，大陸來台旅遊人數銳減，農漁產品滯銷問題層出不窮，屏東仰賴的觀光與農漁產業縱使有政府補助，幫助也有限。新南向政策成效更讓屏東鄉親無感，在外部條件、競爭力弱化之下，屏東的民生經濟議題成了遠離台北政經或媒體中心“最遙遠的距離”。



國民黨在2016大選失去政權後歷經近一年時間黨內選舉，吳敦義當選黨主席後，台灣社會對藍軍的政黨認同度卻不見起色。屏東縣、市長參選人一度“找不到選將”，目前國民黨屏東縣長參選人蘇清泉、市長參選人林協松都是被國民黨“徵召”的選將，如此環境與選情對屏東藍軍可想而之。



屏東市人口約有20萬人，佔全屏東縣約四分之一，國民黨在屏東市長期執政。民進黨屏東縣長潘孟安尋求連任，重兵擺在屏東市及原住民鄉等地，目的就是要把屏東市長寶座攻下來。



濁水溪以南包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東都已是民進黨的天下，被外界視為最有可能保衛南台灣藍軍堡壘的屏東市也岌岌可危。這座象徵高屏地區藍軍堡壘的碉堡會不會在年底被綠軍攻下還很難講，但這席如果不保，也象徵藍軍的潰敗。



屏東市長最後將由國民黨林協松、或民進黨李清聖出線，值得觀察。