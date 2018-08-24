襪業老董陳俊成：彰化社頭景氣比扁執政更慘

彰化縣社頭織襪產業發展協會監事、佳成健康襪有限公司董事長陳俊成。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化8月24日電（記者 林谷隆）彰化縣社頭織襪產業發展協會監事、佳成健康襪有限公司董事長陳俊成接受中評社訪問表示，彰化社頭是台灣襪子的故鄉，台灣製的襪子7成都是社頭製造。過去襪子產業在馬政府時還有一波榮景，但近兩年，襪子生意越來越不好做，一方面是台灣人消費力下滑，二方面是陸客沒來對社頭織襪產業的衝擊相當大。他的公司在2015年營收還有新台幣1400萬，到2017年就剩700萬，至今還看不到景氣回溫的狀況。



彰化縣社頭鄉被稱為是襪子的故鄉，佔地36.14 平方公里，4萬3千多人口，就有襪子工廠249家，加上周邊配套產業一共有700多家企業，幾乎家家戶戶都在做襪子。台灣區織襪商業同業公會，會員中有超過7成都是在社頭，台灣自製的襪子10雙中，有7雙是社頭製造。陳俊成經營的佳成健康襪有限公司就是在社頭生產機能性襪子的知名企業。



陳俊成提到，社頭的織襪產業會這麼興盛，主要是過去當地製襪大廠關閉後，原本的技術人員與管理階級人員紛紛自行創業設立眾多中小型襪廠，使社頭織襪工業全面性發展，並且吸引全台各地的製襪企業移到社頭鄉設廠，更形集中，同時相關上下遊行業的聚集等，形成群聚效應，讓社頭鄉成為織襪專業生產區域。



陳俊成告訴中評社，後來因為台灣工資上漲，1990年開始很多社頭襪子公司到大陸設廠，將製襪的技術與機器帶到大陸，也帶動大陸的織襪產業發展，在廣東省佛山有個鄉鎮複製社頭的模式，全村開展家庭工廠，也有不錯的成效。



陳俊成提到，過去襪子工廠除了將襪子放到通路上賣，很多旅遊購物站也供應社頭研製的機能襪，陸客來台灣旅遊8天、10天，通常都會買幾雙好襪子穿，機能性襪子一雙從200元到2000元不等，陸客喜歡常常一買就是一打（12雙）都有，現在陸客團沒有，影響不小。

