韓國瑜看旗山淹水　指豪雨戳破高雄治水牛皮

韓國瑜挽起褲管走入淹水區，瞭解旗山淹水情況。（中評社） 中評社高雄8月24日電（記者 高易伸）熱帶低氣壓造成高屏地區23日下起強降雨，國民黨高雄市長參選人韓國瑜23日走訪旗山挽起褲管、光著腳丫走進半個小腿肚高的積水裡。韓表示，由於城鄉差距他看到旗山居民的無奈，看到用水桶舀出客廳積水的老先生更讓人於心不忍。他感概，高雄市不斷說自己“治水有成”，但事實只是“吹牛有成”。



高雄市政府新聞局在今年5月初表示，2010年凡那比颱風、2016年梅姬颱風24小時累積雨量均破900毫米，凡那比來襲全市淹水面積為6800公頃。但到了2016年因全市已有12座滯洪池，淹水面積大幅降至450公頃，水深也從一層樓高降至約30公分，淹水也不超3小時成效顯著。



韓國瑜表示，這場豪雨讓高雄很多地區成了水鄉澤國，讓市民陸上行舟，這樣的景象狠狠戳破了高雄市政府“治水有成”的牛皮，高雄市政府花12年、砸新台幣303億元建造15座滯洪池，難道水都流到馬路上了嗎？說好的打造高雄“海綿城市”何在？



韓國瑜說，豪雨帶給我們震撼教育，他走訪旗山，看到了百姓的淒涼與憤恨，更是體會出高雄市建設暴露出嚴重的城鄉差距，以及最重要的治水問題。



韓國瑜表示，全球氣候變遷下，舊的治水政策已經無法因應嚴峻的需求，市府未來的政策一定要更加彈性，尤其，積水退了之後，又將面臨每年秋季的登革熱高風險時刻，市政府應該要做好防疫措施，隨時備戰，好讓百姓安生度日。