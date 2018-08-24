中評鏡頭：台灣襪子故鄉　彰化社頭故事多

位在彰化縣的社頭是八卦山的小鄉鎮，人口只有4萬多人，卻是台灣的襪子之都。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化8月24日電（記者 林谷隆）位在彰化縣的社頭鄉是八卦山的小鄉鎮，人口只有4萬3千多人，卻是台灣的襪子之都，全鄉有500多家織襪相關企業，為台灣供應7成的襪子，陸客團在全台購物站買到的機能襪，十之八九都是由社頭製造。位在社頭員集路三段的“知足藏樂館”，紀錄社頭製襪產業的各個時期的發展面貌，內部還展售社頭優質襪子廠商的產品，為各地遊客介紹社頭的襪子故事。



彰化縣社頭鄉為八卦山下一個民風淳樸的小村莊，社頭人有一句諺語“剃頭婆，看面水；社頭兄，相大腿。”，社頭鄉為台灣織襪產業的重鎮，由襪子王國社頭所生產的各種襪子，占全台灣市場70%以上。



製襪產業曾為台灣帶來巨額外匯。社頭織襪產業是台灣傳奇，全鄉4萬多人口，高達1萬5千人從事織襪產業，共有500多家織襪相關產業，2012年全鄉總產值新台幣60億元，78年曾創下100億產值佳績。因此有人形容，盛產芭樂的社頭有三多，“芭樂多、襪子多、董事長多”。



大約在1990初期是社頭織襪業最風光的時期，當時襪子工廠內的機器是24小時運作不休息，員工都要按照三班制上班。當時社頭街上的小吃攤，都開到清晨4、5點才休息，就是要服務半夜上班的襪子工廠員工，接著街上就會看到早餐攤，為早班的襪子廠員工服務，一整天街上都熱熱鬧鬧的。現在社頭的襪子工廠頂多只輪兩班，已經看到不到全年無休的榮景。



織足藏樂館原為彰化縣社頭鄉產業推廣中心，鄉公所為提振921地震災後鄉內農特產品行銷所建置，2012年12月經濟部工業局委任工業技術研究院將織襪產業發展中心再次活化為具觀光行銷、寓教於樂性能之“織足藏樂館”，讓各地來訪的旅遊介紹社頭襪子的故事。